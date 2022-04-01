恐龍滅絕後只顧著變大 研究：古哺乳動物大腦比例反變小

最新一項研究顯示，在恐龍退出舞台後的千萬年間，全球各地的哺乳類動物忙著變大，大腦卻未能跟上發展，因此出現罕見的「頭身演化不同調」現象。（美聯社）

2022/04/01 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕在恐龍滅絕後，哺乳類動物迅速雄起，成為當前世界的主宰，現代哺乳類動物擁有整個自然界最大的大腦，是至今維持統治者地位的關鍵，最新一項研究顯示，在恐龍退出舞台後的千萬年間，全球各地的哺乳類動物忙著變大，大腦卻未能跟上發展，因此出現罕見的「頭身演化不同調」現象。

今日發表在權威學術期刊《科學》雜誌的研究報告中，科學家針對原統治者恐龍滅絕後留下的「權力真空期」進行研究，分析古老的哺乳類動物當時的演化歷程。

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結果顯示，在恐龍滅絕並讓出霸主地位後至少1000萬年裡，分散在世界各地的哺乳類動物都出現體型迅速增大的趨勢，像是吹氣球般的巨大化使得哺乳類動物快速發展成優勢族群。

然而當時哺乳類動物的大腦卻未跟上肉體增大的速度，以相對體型而言，恐龍滅絕後的古新世哺乳動物，其大腦體積相對小於恐龍還在世時的大小，直到後來的始新世，我們的老祖先才開始在大腦發展上出現爆發性進展。

古生物學家認為，對於恐龍滅絕時的哺乳類動物而言，迅速增大體型是必要的手段，但這時若發展大腦，其消耗的成本反而對帶來不利生存的因素，因此才會出現如此罕見「肉體、大腦不同調」的演化過程。

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