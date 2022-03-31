分析：普廷藉和談爭取時間 對基輔不會死心

外媒分析，普廷藉和談爭取時間，對基輔不會死心。（歐新社）

2022/03/31 23:34

〔中央社〕美國MSNBC今天報導，俄羅斯可能在藉著與烏克蘭的談判換取時間，以便重整部隊並重新發動攻擊，因為俄國總統普廷相信可以重演當年讓車臣淪為廢墟之後扶植傀儡政權的戲碼。

微軟國家廣播公司（MSNBC）在報導中重溫俄羅斯前後花費15年讓車臣出現親俄傀儡政權的歷史，並點出普廷（Vladimir Putin）在其中的角色。

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在1994年12月爆發的第一次車臣戰爭中，時任俄國總統葉爾欽（Boris Yeltsin）派出的坦克開進首都格羅茲尼（Grozny），要制止尋求獨立的杜達耶夫（Dzhokhar Musayevich Dudayev）政府，這些坦克沒有步兵支援，被守軍從埋伏在街角和屋頂的守軍一一擊毀。

與這次烏克蘭戰爭一樣，有不少年輕的義務役軍人被俘。一名19歲的俄軍戰俘當時在電視上說，他來自千里以外，從未上過戰場，他的連隊有200人，最後連他在內只有3人存活。烏克蘭有4400萬人口，車臣人口剛過100萬，卻能擊退全球最強大的軍隊之一。

然而俄國援軍抵達後，對格羅茲尼發動猛烈的空襲與砲轟。「紐約時報」當時報導，現代化的歐洲城市格羅茲尼在砲火下變成「宛如月球表面的廢墟，建築被對半炸開，民眾的生活用品從公寓房間散落到戶外」，就如同今日在烏克蘭各地村落和城鎮常見的景象。

俄軍增兵3個月之後，終於攻下格羅茲尼市中心，這場戰爭在1996年8月以雙方簽訂和平協定收場。

除了造成數萬人死亡，俄方發動這場戰爭似乎沒有什麼收穫。依據和平協定，莫斯科甚至似乎默許車臣獨立。但戰爭期間，車臣總統杜達耶夫在一次使用衛星電話時，位置遭到鎖定，被俄國軍機以飛彈攻擊喪生。

MSNBC報導，普廷在1999年8月獲葉爾欽任命為總理後，決定繼續未完的任務。當第二次車臣戰爭在2009年4月結束時，雙方又死了5萬到8萬軍民。此時不但車臣再次成為廢墟，俄國並留下卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）做為傀儡，以鐵腕統治車臣10餘年，目前並派兵支援俄國對烏克蘭的侵略戰爭。

俄國與烏克蘭日前在伊斯坦堡的和談結束後，俄方代表宣稱將減少在烏克蘭首都基輔一帶的軍事行動，但卡狄羅夫在他個人發布的影片中說，普廷不會停止攻擊，而且俄軍幾天之內就會攻進基輔。

MSNBC的報導說，普廷在車臣戰爭學到的教訓也許不是俄軍需要有更好的戰略，而是「如果你把一個地方打爛，就可以安排一個死忠且冷血的劊子手幫你統治那個地方，而且他可以在你下次發動侵略時幫你加油」。

報導指出，各方都在猜測普廷可能利用和談換取時間，以便重整部隊再發動新的攻勢。俄方具體宣稱將縮減對基輔和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）的戰事規模，但切爾尼戈夫隔天就遭到砲火攻擊，證明外界的懷疑有其道理。

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