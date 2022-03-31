謠言終結站》俄羅斯將反制裁台灣？查核中心：無根據！

近日網傳訊息宣稱「俄羅斯今天傳出反制裁臺灣」，對此，台灣事實查核中心經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

2022/03/31 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯、烏克蘭交戰已超過一個月，引發各界關注。近日網傳訊息宣稱「俄羅斯今天傳出反制裁臺灣」，除了關閉台灣駐莫斯科代表處、沒收債券股票以及禁止台灣航空器等。對此，台灣事實查核中心經查證後指出，相關傳言皆為錯誤消息。

「台灣事實查核中心」31日發布的「事實查核報告」指出，社群平台和通訊軟體近期流傳訊息宣稱，因台灣挺烏克蘭立場鮮明，並加入制裁俄羅斯行列，俄國已將台灣列入「對俄羅斯不友善的國家」，今天更傳出已研議報復台灣的不友善行動，包括關閉台灣駐莫斯科代表處、沒收台灣向俄羅斯購買的政府55億元債券、沒收台灣金控銀行購買的俄羅斯股票及債券約共1050億元、禁止台灣的航空器飛過俄羅斯領空等。

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針對網路傳言，查核中心檢視傳言流傳時間發現，從3月初就開始流傳，雖傳言版本略有變形，但主軸都是四點說明，並冠上「今天傳出」字樣。

台灣外交部昨（30）日也發佈聲明，外交部已在本月10日對外說明，有關「網路謠傳俄羅斯將報復台灣、關閉我國駐俄羅斯代表處的流言」經查證為不實的假訊息，當時發佈的澄清稿同步公告在其官網；台灣駐俄羅斯代表處官網，從烏俄戰爭2月24日以來，網站頁面迄今並未有公告關閉的訊息。

對此，金管會也曾於本月10日發佈新聞稿表示，依俄羅斯央行發布最新公開資訊，對於非盧布外幣計價政府債券，若投資人來自其公布國家清單（不友善國家與地區名單）俄羅斯將以盧布支付債息與本金，因此並無傳言所謂「沒收」說法，目前也沒有國際報導提及俄羅斯將沒收台灣向其購買的政府債券狀況。

交通部民航局也澄清，台灣航空公司早在烏俄戰爭前就已經避開俄羅斯領空。在2月底長榮與華航原飛越俄羅斯領空歐洲航線基於戰爭情勢升高及風險因素考量，已改走其他航路。

綜合上述內容，傳言從3月初冠上「今天傳出」字樣，未有具體且可信的消息來源，到今日傳言提及的制裁均未實施，傳言描述也與現況不符合。因此，傳言為「錯誤」訊息。

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