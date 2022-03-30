烏俄戰線拉到喜馬拉雅山 烏國呼籲禁俄國人登山

去年5月攀登聖母峰的多名登山家。（法新社）

2022/03/30 18:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏國積極呼籲國際社會抵制俄國的「戰線」延伸到喜馬拉雅山，烏克蘭政府要求尼泊爾，禁止俄國人攀登尼國境內山域，但是遭尼國政府拒絕。

英國廣播公司（BBC）新聞網29日報導，烏克蘭駐新德里大使館發給尼泊爾政府外交信函指出，已經有多個國際性運動協會禁止俄羅斯選手參賽，因此請求尼國「禁止俄羅斯登山隊，直到俄羅斯入侵烏克蘭的行動結束為止」。

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首位登上世界第1高峰聖母峰的烏克蘭女子加雷（Irina Galay）也在社群媒體發文呼應，表示「只要戰爭繼續」，俄羅斯人就不應該享有登山的權利，「沒有和平，就不能登山。希望我們很快就能擁有平靜，繼續爬山。」

烏國大使館說，在3月21日發出請求，但是尼泊爾大使館官員向BBC表示，並未收到有關此事的外交書信。尼國政府官員說，任何人只要遵守該國的規定，他們就會發出許可。

觀光部長阿迪卡里（Taranath Adhikari）說，「到目前為止，我們的政策並未改變」；他說，尼國認為，尼國境內的山域是全球資產，「任何國家公民有意願造訪來尋求平靜，都應該獲准，只要他們遵守我們的法律。」

尼國政府已經發給9名俄國登山家攀登許可，其中1人打算攀登海拔8091公尺的世界第10高峰、喜馬拉雅山脈的「安納布爾納峰」（Annapurna），其他8人申請攀登的山峰高度都在6500公尺以下。

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