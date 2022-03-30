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    烏傳重大勝利！ 首度成功砲擊俄境軍營4傷 火光沖天畫面曝光

    俄羅斯西南邊境的軍營稍早疑似被烏克蘭攻擊，火光沖天。（圖擷取自推特）

    俄羅斯西南邊境的軍營稍早疑似被烏克蘭攻擊，火光沖天。（圖擷取自推特）

    2022/03/30 16:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，烏克蘭全國一心抵抗外敵，讓俄羅斯軍隊進攻受挫損失慘重，俄羅斯西南邊境的軍營，稍早傳出疑似被烏軍砲彈攻擊，有4位士兵受傷。若消息屬實，這會是首度烏克蘭成功襲擊俄羅斯境內的軍事目標。

    綜合外媒報導，俄羅斯西南城市別爾哥羅德（Belgorod）郊外的臨時軍營疑似遭到烏克蘭攻擊，被攻擊的軍營位在俄烏邊界，僅距離烏克蘭東北大城哈爾科夫（Kharkiv）64.3公里。

    別爾哥羅德州長格拉斯夫（Vyacheslav Gladkov）稱，這場攻擊中無人傷亡，但當地的救護人員透露，有4名俄軍受傷。

    俄羅斯官媒《塔斯社》聲稱，該起攻擊的砲彈是從烏克蘭發射的。

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