烏傳重大勝利！ 首度成功砲擊俄境軍營4傷 火光沖天畫面曝光

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭,烏克蘭全國一心抵抗外敵,讓俄羅斯軍隊進攻受挫損失慘重,俄羅斯西南邊境的軍營,稍早傳出疑似被烏軍砲彈攻擊,有4位士兵受傷。若消息屬實,這會是首度烏克蘭成功襲擊俄羅斯境內的軍事目標。

綜合外媒報導,俄羅斯西南城市別爾哥羅德(Belgorod)郊外的臨時軍營疑似遭到烏克蘭攻擊,被攻擊的軍營位在俄烏邊界,僅距離烏克蘭東北大城哈爾科夫(Kharkiv)64.3公里。

別爾哥羅德州長格拉斯夫(Vyacheslav Gladkov)稱,這場攻擊中無人傷亡,但當地的救護人員透露,有4名俄軍受傷。

俄羅斯官媒《塔斯社》聲稱,該起攻擊的砲彈是從烏克蘭發射的。

