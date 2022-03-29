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    捎捷報！ 親俄女狙擊手殘殺40名烏克蘭人 已被烏軍俘虜

    烏國官媒指出，代表烏東頓涅茨克（Donetsk）親俄民兵效力的女狙擊手斯塔里科娃（見圖），已遭烏軍俘虜。（圖擷取自＠Snezana Rupic Amidzic臉書）

    烏國官媒指出，代表烏東頓涅茨克（Donetsk）親俄民兵效力的女狙擊手斯塔里科娃（見圖），已遭烏軍俘虜。（圖擷取自＠Snezana Rupic Amidzic臉書）

    2022/03/29 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕再捎捷報！烏克蘭媒體最新消息指出，曾於2014年起，代表烏東頓涅茨克（Donetsk）親俄民兵效力，據傳殺害40位烏國民眾，代號名為「巴蓋拉」（Baghera）的女狙擊手斯塔里科娃（Irina Starikova），已遭到烏國軍隊俘虜。

    據英媒《每日星報》報導，自2014年俄軍入侵克里米亞半島（Crimea）及頓巴斯（Donbas）部分地區後，女狙擊手斯塔里科娃就一直替頓涅茨克民兵效力迄今，據傳她這些年來，殺害烏國平民在內的40人，臭名及惡行遠播。

    據烏國基輔國防部通訊社《ArmyInform》的消息指出，烏克蘭武裝部隊已在俄國占領區（ORDLO）俘虜了代號為「巴蓋拉」，殺害多位烏國平民的女狙擊手。

    官方新聞稿指出，據當地志願軍的說法，斯塔里科娃至少殺害了包含烏國平民在內的40位烏克蘭人；而烏國服役軍人伊萬諾夫（Vlad Ivanov）則透露，斯塔里科娃在被烏克蘭軍醫俘虜及治療前，就已受傷。

    斯塔里科娃則透露，遭到同袍遺棄在戰場上，她無助地說：「他們（指與他作戰的同袍）拋棄了我，明知到我受傷了，在有機會帶我走的狀況下，他們卻決定離開我，希望我喪命。」

    據報導，斯塔里科娃曾是一位修女，之後曾從事販毒工作，隨後加入伊斯蘭教。

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