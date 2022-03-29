俄軍不知核災區...車諾比員工曝：他們無防護穿越「輻射紅樹林」

車諾比核電廠員工透露，俄軍在沒有防護裝備的狀態下就直接驅車駛過高輻射汙染區域。圖為車諾比核電廠週邊地區。（路透）

2022/03/29 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭後，位於烏克蘭北方的車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）也被俄軍占領，不過有核電廠員工透露，前來占領核電廠的俄軍沒有使用任何防輻射裝備，甚至駕駛裝甲車穿過一個名為「紅樹林」的高輻射區域。

根據《路透》報導，兩名核電廠工作人員透露，前來占領核電廠的車隊士兵並沒有防護衣等防輻射設備，更目睹了俄軍戰車與裝甲車直接駛過一個叫「紅樹林」的高輻射區域。

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車諾比核電廠在1986年發生爆炸意外時，方圓數十平方公里區域內的松樹在吸收輻射後變成紅色，這塊松樹林也因此被稱做「紅樹林」，被認為已被輻射汙染，是車諾比核電廠周邊受輻射污染最嚴重的地區，除了閒雜人等禁止入內，就連核電廠工作人員也不能前往紅樹林。

核電廠工作人員表示，俄軍裝甲車隊沿著一條廢棄道路通過紅樹林一帶，行駛途中揚起大量塵土，許多輻射安全感測器顯示超出安全標準。核電廠員工認為，這對俄軍士兵來說無疑是在自殺，他們吸入的放射性粉塵很有可能會在他們的身體內引起輻射反應。

核電廠員工提到，俄軍占領車諾比核電廠一週後，才有受過防輻射訓練的俄軍專家抵達現場，但這些「專家」也沒有穿戴防護裝備。核電廠員工透露，最令人擔憂的是當他和一些俄軍士兵交談時，問他們是否知道車諾比核災，但這些俄軍士兵都不清楚，他們也不知道自己究竟在什麼地區，只知道車諾比核電廠「這棟建築」是重要基礎設施。

俄軍車隊通過紅樹林時，車諾比核電廠代理總經理賽達（Valery Seida）並不在場，也沒有目睹此事，但他證實有目擊者告訴他俄軍通過紅樹林，工廠員工也有告訴俄軍應該小心輻射，「但他們就開車去他們想要去的任何地方」。

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