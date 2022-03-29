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    稱「普廷不應續掌權」 拜登拒道歉：表達內心正義怒火

    美國總統拜登（Joe Biden）26日在波蘭直言，俄羅斯總統（Vladimir Putin）普廷不應再繼續掌權，引發外界議論。（法新社資料照）

    美國總統拜登（Joe Biden）26日在波蘭直言，俄羅斯總統（Vladimir Putin）普廷不應再繼續掌權，引發外界議論。（法新社資料照）

    2022/03/29 07:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）26日在波蘭直言，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）不應再繼續掌權，引發外界議論。拜登28日解釋，他的這段言論是在表達內心的正義怒火，而不是美國的政策轉變，他拒絕對此道歉。

    拜登26日在波蘭首都華沙「皇家城堡」，就俄羅斯侵略烏克蘭事件發表重大演說，脫稿說出「這個人不能繼續掌權」，顯然暗指普廷。不過，白宮隨後澄清，拜登不是在討論普廷政權更迭，而是在說「不能讓普廷在比鄰國家或地區施加權力」。

    拜登28日在白宮向媒體表示，他這段言論是在表達對普廷殘忍行徑的「正義怒火」（moral outrage），而非表達政策改變的宣示，他不對說出的話感到抱歉。

    當被問及這番言論是否會引發普京的負面回應時，拜登說，「我不在乎他怎麼想，他會做他想做的事」。拜登也再次暗示普廷不該繼續領導俄羅斯，稱若普廷「繼續走他正在走的路，他將成為世界的賤民」。

    拜登補充說，他這段關於普廷的話是再向俄羅斯人民喊話，「演講的最後一部分是與俄羅斯人民對話，我不僅向俄羅斯人民傳達了這點，而且向全世界傳達了這一點。這只是在說明一個簡單的事實，也就是這種行為是完全不可接受的。」

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