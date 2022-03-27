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    武漢肺炎》第4劑BNT有效 以色列新研究：可大幅降低死亡率

    以色列27日一份最新研究報告顯示，第4劑輝瑞BNT疫苗可大幅降低中老年病患死亡率。（路透、法新社檔案照；本報合成）

    以色列27日一份最新研究報告顯示，第4劑輝瑞BNT疫苗可大幅降低中老年病患死亡率。（路透、法新社檔案照；本報合成）

    2022/03/27 22:55

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，以色列今（27）日一份最新研究報告顯示，接種第4劑輝瑞BNT疫苗可大幅降低中老年病患死亡率。

    《路透》報導，以色列最大醫療服務機構組織Clalit Health Services今（27）日發表一份最新研究報告顯示，超過50萬名60歲至100歲人數調查樣本中，接種第4劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗者，較僅接種3劑者死亡率降低78%。

    報導指出，這項為期40天的調查研究中，逾50萬名中老年人被分作2組進行記錄，其中58%參與者接種了4劑疫苗，共有死亡病例92例；其餘42%僅接種3劑疫苗，共有232例死亡。

    對此，以色列薩皮爾學院（Sapir College）及Clalit研究員阿貝爾（Ronen Arbel）表示：「主要結論是第2劑加強針（第4劑疫苗）可以救人一命。」

    據悉，此研究報告仍是預印本，尚未經過同儕審查，且研究中排除了接種莫德納疫苗（Moderna）及服用武肺口服藥的樣本。

    然而，以色列衛生機關自疫情爆發以來已經發表多個關於疫苗功效的研究報告，廣受多國政府採納，以為制訂防疫規範的指標之一。

    相關新聞請見︰

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    以色列27日一份最新研究報告顯示，第4劑輝瑞BNT疫苗可大幅降低中老年病患死亡率。（法新社）

    以色列27日一份最新研究報告顯示，第4劑輝瑞BNT疫苗可大幅降低中老年病患死亡率。（法新社）

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