標槍、MLAW神助攻！ 俄軍王牌「第一坦克軍」傳幾已團滅

烏克蘭東北城市蘇梅（Sumy），3輛俄軍坦克遭摧毀。（路透）

2022/03/27 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭部隊廣泛利用美製標槍（Javelin）以及英國援贈、瑞典紳寶公司（Saab AB）生產的NLAW兩種肩射式反坦克飛彈，狙殺俄軍戰甲車，戰果輝煌。烏克蘭總統辦公室顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovych）26日宣布，俄羅斯戰功彪炳的傳奇部隊、陸軍近衛第一坦克集團軍已幾乎全軍覆沒！

綜合烏克蘭媒體報導，阿列斯托維奇透露，俄軍近衛第一坦克軍是在烏克蘭東北蘇梅（Sumy）以及第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的戰鬥中，幾乎被烏軍完全殲滅。

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俄羅斯近衛第一坦克軍是俄羅斯陸軍的一支精銳部隊擁，號稱有近600輛主戰坦克，按照西方編制，這支部隊實際上是師級規模。該軍團隸屬於俄羅斯西部軍區，主力是兩個坦克師，另有數個獨立作戰旅。這次戰役該軍團負責向烏克蘭北部及東北部進攻。

俄軍近衛第1坦克軍的兩個坦克師分別是近衛第2「塔曼」摩步師和近衛第4「坎傑米洛夫卡」坦克師，兩者歷年都是參加紅場閱兵的精銳部隊。

近衛第一坦克軍是在1942年7月史達林格勒戰役期間組建的，屬於第38軍麾下。二戰中，這支部隊遭遭受很大損失，1942年8月，第38軍撤編，但第一坦克軍保留下來。第一坦克軍及所屬部隊在二戰期間參與了包括史達林格勒保戰戰在內的次重大戰役，在這些戰役中，第一坦克軍都是進攻先鋒。

英國援贈、瑞典紳寶公司（Saab AB）生產的NLAW反坦克飛彈，在這次俄烏戰事屢建奇功。（圖取自瑞典紳寶公司網頁saab.com）

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