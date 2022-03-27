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    烏繳獲俄軍重要雷達系統「Zoo-1M」 可找出敵方砲兵、飛彈陣地

    烏克蘭繳獲俄軍砲兵雷達偵察系統「Zoo-1M」，其上面搭載1L261自行式雷達，可以找出敵方火砲和飛彈陣地。（圖擷自推特）

    烏克蘭繳獲俄軍砲兵雷達偵察系統「Zoo-1M」，其上面搭載1L261自行式雷達，可以找出敵方火砲和飛彈陣地。（圖擷自推特）

    2022/03/27 12:54

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭全力抵抗俄羅斯入侵，近日繳獲俄軍相當重要的砲兵雷達偵察系統「Zoo-1M」，其上面搭載1L261自行式雷達，可以找出敵方火砲和飛彈陣地並校正己方火砲，同時也能監控空域並控制無人機飛行。

    追蹤烏俄戰事的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」貼出照片，指稱烏克蘭繳獲Zoo-1M雷達系統。據了解，Zoo-1M為履帶底盤上加裝1L261雷達，配有維修車和備用動力，可在電子戰干擾下運作，車身裝甲能起到防彈與防破片的作用。

    這款雷達系統的原型Zoo-1，是1980年代蘇聯時期為了替換ARK-1開始研發的，其目的是在敵方火砲發射後確認其飛行路徑，並藉此找出敵軍迫擊砲、火砲、火箭、飛彈陣地的坐標。

    Zoo-1一共研發出不同的型號，比如說搭載自行式雷達1L219的原始版本，以及更換為1L220雷達的Zoo-2，到了1990年代的Zoo-1則搭配1L219M雷達，俄方號稱此款同一時間能跟蹤12個目標，1分鐘內最多能探測出70個砲位座標。

    另外，1L219M可偵測距離23公里的155mm口徑火砲、203mm口徑火砲則為27公里，輕型火箭為32公里、多管式火箭為45公里、地對地飛彈為65公里。

    不過，配有1L219M的Zoo-1在研發完成後進行原型機測試，孰料卻出現了許多缺點，因此俄國於2000年代開始轉換為1L260系列雷達，這次烏克蘭軍隊繳獲的就是搭載1L261的Zoo-1M。

    據了解，Zoo-1M的自行式雷達1L261可獨自執行任務，無需其他系統部件配合，其計算火砲陣地位置誤差在40公尺內，多管式火箭誤差為55公尺，飛彈發射地點誤差為90公尺。

    1L261 Zoo-1M砲彈雷達偵察系統已知性能諸元：

    作戰性能：用於校正己方的火砲、偵測敵軍迫擊砲、火砲、火箭、飛彈陣地的座標、監控空域並控制無人機飛行

    探測範圍：可追蹤20餘公里遠的火砲位置、輕型火箭32公里、多管式火箭45公里、飛彈陣地65公里，誤差在100公尺內

    資料來源：外媒

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