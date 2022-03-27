就差一點！全球最大運輸機An-225準備好飛德國 隔天戰爭爆發...

全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」被毀，令航空界為之扼腕。（圖擷自推特）

2022/03/27 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，極具戰略位置的戈斯托梅（Hostomel）機場，成為俄軍首要進攻目標，在激烈交戰後，全球最大的運輸機「安托諾夫-225 夢想」（Antonov-225 Mrija，An-225）被毀，令航空界為之扼腕，安托諾夫航空公司（ANTONOV Company）透露，在2月23日晚間An-225已經準備好要起飛轉移德國，不過隔天俄軍入侵，An-225來不及起飛而毀於戰火之中。

全球最大的運輸機、也是世上唯一一架的An-225，在這次俄烏戰爭中被毀，不但令航空界為之扼腕，也引發外界批評安托諾夫航空公司為何沒第一時間飛離戰場，對此安托諾夫航空公司在臉書發表聲明解釋。

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安托諾夫航空公司表示，自去年12月開始，公司就開始制定將機隊遷往德國萊比錫機場的長期計劃，在今年1月，由於局勢不斷惡化，北約國家根據合約希望與安東諾夫討論不間斷提供運輸服務的可能性，公司也持續準備遷移計畫。

An-225在2月初進行定期檢修，引擎配置也不完整，工作人員抓緊時間持續搶修，23日晚間10點左右，第6具發動機安裝完成，燃料也加至可飛至萊比錫的量，準備隔天一早飛往德國，不料24日俄軍入侵，所有民航班機停飛，機場第一時間遭受攻打，俄羅斯傘兵突擊機場，員工非死即傷，還有許多人被俘，An-225就這樣在戰火中被摧毀。

在An-225被毀後，安托諾夫航空公司展開國際募款，希望募得30億美元來重建An-225，不過公司並未說明是重建全新的1架An-225，還是將未完工的An-225二號機重新組造。

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