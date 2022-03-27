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    無家可歸！ 烏克蘭90歲老婦 被迫撤到800公里外的波蘭

    烏克蘭切爾尼戈夫遭到俄軍不斷地圍攻，當地90歲老婦被迫撤離到800公里之外的波蘭普熱梅希爾。（法新社）

    烏克蘭切爾尼戈夫遭到俄軍不斷地圍攻，當地90歲老婦被迫撤離到800公里之外的波蘭普熱梅希爾。（法新社）

    2022/03/27 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔以北的切爾尼戈夫（Chernihiv），遭到俄軍不斷地圍攻，當地90歲老婦莫利博（Olha Moliboha）被迫撤離到800公里之外的波蘭普熱梅希爾（Przemysl），她透露切爾尼戈夫當地已經沒地方可住了。

    據《路透》報導，必須以輪椅代步的莫利博，和女兒一起搭上最後的撤離車輛，隔天切爾尼戈夫通往基輔的橋梁就被俄軍炸毀了，目前已無法疏散平民或運送人道主義物資進入市內。

    莫利博在普熱梅希爾火車站受訪時，眼眶含淚地表示切爾尼戈夫已經斷水斷電，「俄軍攻擊並轟炸了我們，他們摧毀了城市的一切，好多婦女和孩子都死了，我們所有的房子都被摧毀了，沒有地方住了。」

    不過，莫利博強調當地人並沒有放棄抵抗，「只要我們還活著，就會保衛自己到最後，我們相信我們會贏。」莫利博女兒則對協助烏克蘭難民撤離的志願人士表達感謝之意，但她也透露還有好多孩子仍然留在切爾尼戈夫。

    切爾尼戈夫市長艾楚申科（Vladyslav Atroshenko）26日指出，在俄羅斯猛烈轟炸之下，當地有13萬人生活在沒水沒電沒有暖氣的狀況之下，有44名重傷民眾無法運送到安全的地方接受治療。

    據了解，在俄羅斯入侵之後，烏克蘭目前已有380萬人逃往國外，其中約230萬人跨越邊境進入波蘭，普熱梅希爾是重要的難民接收站之一，同時也是烏克蘭人轉往歐洲其他國家的中轉地點。

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