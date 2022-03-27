為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍攔截50輛公車 數千烏克蘭人沒水和食物2天

    位於烏國中東部地區札波羅熱地區有約50輛疏散平民的公車遭到俄軍攔截並扣留，車上數千位平民已有2天沒水和食物，車隊中還有2輛救護車，包含載有3名極需緊急救治的兒童。（歐新社）

    位於烏國中東部地區札波羅熱地區有約50輛疏散平民的公車遭到俄軍攔截並扣留，車上數千位平民已有2天沒水和食物，車隊中還有2輛救護車，包含載有3名極需緊急救治的兒童。（歐新社）

    2022/03/27 11:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭逾1個月，至今已有約360萬人逃離烏克蘭，外媒近日指出，位於烏國中東部地區札波羅熱（Zaporizhzhia）地區有約50輛疏散平民的公車遭到俄軍攔截並扣留，約有數千位平民已2天沒水和食物，車隊中還有2輛救護車，包含載有3名極需緊急救治的兒童。

    綜合外媒報導，烏克蘭政府昨（26日）表示，來自南部港口城市馬立波（Mariupol）約50輛搭載平民的公車隊，前往中東部地區札波羅熱途中遭到俄軍攔截，被強行扣留在札波羅熱首府以南約56公里處瓦西利夫卡（Vasylivka）的檢查哨站過夜，目前已有2天沒有水和食物可食用；另，這組車輛含有2輛救護車，其中載有3名需緊急照護的兒童。

    對此馬立波市長顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）指出，「俄軍強行扣留約數千名從馬立波撤退的平民，他們的環境非常差，沒有食物和水資源，部分民眾甚至被帶往頓涅茨克（Donetsk）區後直接載往俄羅斯，現在任何從馬立波撤離的路線，都有可能成為陷阱」。

    據悉，烏克蘭在26日共達5208人經由人道走廊撤出，其中約有4千人安全轉移至札波羅熱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭反攻！ 奪回馬立波西北2處村落
    2022/03/27 10:29

    烏克蘭反攻！ 奪回馬立波西北2處村落
    俄軍狂轟濫炸馬立波 普廷盟友嗆：已經佔領了絕不歸還烏克蘭
    2022/03/26 22:39

    俄軍狂轟濫炸馬立波 普廷盟友嗆：已經佔領了絕不歸還烏克蘭

    同樣水岸房價減擔 桃園小檜溪唯一水岸地標
    俄軍狂轟馬立波成死城 法國將率2國執行「特殊人道主義行動」
    2022/03/26 17:31

    俄軍狂轟馬立波成死城 法國將率2國執行「特殊人道主義行動」
    馬立波劇院避難所遭俄軍轟炸 約300平民死亡
    2022/03/26 10:09

    馬立波劇院避難所遭俄軍轟炸 約300平民死亡

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播