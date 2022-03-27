俄軍攔截50輛公車 數千烏克蘭人沒水和食物2天
2022/03/27 11:00
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭逾1個月，至今已有約360萬人逃離烏克蘭，外媒近日指出，位於烏國中東部地區札波羅熱（Zaporizhzhia）地區有約50輛疏散平民的公車遭到俄軍攔截並扣留，約有數千位平民已2天沒水和食物，車隊中還有2輛救護車，包含載有3名極需緊急救治的兒童。
綜合外媒報導，烏克蘭政府昨（26日）表示，來自南部港口城市馬立波（Mariupol）約50輛搭載平民的公車隊，前往中東部地區札波羅熱途中遭到俄軍攔截，被強行扣留在札波羅熱首府以南約56公里處瓦西利夫卡（Vasylivka）的檢查哨站過夜，目前已有2天沒有水和食物可食用；另，這組車輛含有2輛救護車，其中載有3名需緊急照護的兒童。
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對此馬立波市長顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）指出，「俄軍強行扣留約數千名從馬立波撤退的平民，他們的環境非常差，沒有食物和水資源，部分民眾甚至被帶往頓涅茨克（Donetsk）區後直接載往俄羅斯，現在任何從馬立波撤離的路線，都有可能成為陷阱」。
據悉，烏克蘭在26日共達5208人經由人道走廊撤出，其中約有4千人安全轉移至札波羅熱。