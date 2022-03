2022/03/26 17:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭迄今已進入第31日,稍早烏克蘭武裝部隊總參謀部(General Staff of the Ukrainian Armed Forces)公布俄軍截至目前為止的總兵損狀況。

據烏克蘭武裝部隊總參謀部的臉書貼文指出,截至目前為止,俄軍約有1萬6400名士兵喪生、耗損575輛戰車、1640台裝甲車(APV)、293套火砲系統、91套多管火箭發射器、51套防空作戰系統、117架飛機、127架直升機、1131台機動車輛。

此外,俄軍損失了7艘船隻、73個油罐車、56台無人機作戰設備、19件特殊設備、2套機動短程彈道飛彈(SRBM)發射器。

烏克蘭武裝部隊總參謀部稍早公布俄軍至今的總兵損狀況。(圖擷取自Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine臉書)