俄寡頭阿布拉莫維奇當中間人促和？ 澤倫斯基說服美國暫緩制裁

俄羅斯富豪阿布拉莫維奇。（法新社檔案照）

2022/03/24 19:52

〔編譯管淑平／綜合報導〕多國針對俄羅斯侵略烏克蘭祭出嚴厲制裁，對象包括多名與俄國總統普廷關係密切的俄國寡頭，烏克蘭總統澤倫斯基也多次力促西方擴大制裁範圍，不過，有1人卻在澤倫斯基遊說下，暫時免於被美國政府制裁，就是英格蘭超級足球聯賽「切爾西」俱樂部老闆、俄國巨富阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。

華爾街日報23日報導，本月初美國財政部研擬了一份針對阿布拉莫維奇的制裁項目，準備要與英國、歐盟同步宣佈，但是，就在宣佈前，白宮國家安全委員會要財政部暫時壓下不發，理由是，澤倫斯基在最近一次通話中，建議美國總統拜登暫時不要制裁這名俄國寡頭，因為他或許可扮演穿針引線的角色，有助於烏國與俄羅斯的談判。報導引述了解那通電話談話內容的知情人士說法，拜登與澤倫斯基商量一系列的制裁，包括原本規劃好針對阿布拉莫維奇的制裁措施。

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白宮國安會發言人霍恩（Emily Horne）拒絕說明拜登與澤倫斯基通話內容；財政部拒絕評論此事。國務院發言人普萊斯（Ned Price）不評論制裁阿布拉莫維奇之事，針對這名俄國寡頭是否有「穿針引線」作用，他說，烏克蘭和俄羅斯之間有「一些管道能對話和接觸」。烏國總統辦公室拒絕評論。

英國、歐盟官員都說，不了解澤倫斯基向其領導人特別請求，先不要制裁阿布拉莫維奇；一些烏國和西方政府官員也質疑，他介入烏俄和談的程度。一名美國官員向華爾街日報強調，他們沒有理由相信，阿布拉莫維奇對烏俄談判中格外有幫助，而且，情報評估正好相反。

美國暫不制裁阿布拉莫維奇，是西方透過針對與克里姆林宮有關連的富豪寡頭，施壓普廷的制裁策略上，出人意料的轉折。儘管有數名高知名度的俄國商業領袖發聲反戰，但是阿布拉莫維奇是迄今唯一公開表示，正力促莫斯科和平解決這場衝突的俄國寡頭。

華爾街日報指出，烏國政府官員接觸有俄方人脈、或許能在普廷那裡「搭橋」的人後，透過烏克蘭製片人羅德尼楊斯克（Alexander Rodnyansky）找上了因贊助藝術計畫而結識這名電影人的阿布拉莫維奇。了解此事的人透露，阿布拉莫維奇告訴親信，他在設法扮演中間人；俄國發動入侵行動後數日，他的發言人也證實，他提出協助烏國政府「達成和平解決方案」。

儘管阿布拉莫維奇之前曾試圖與克宮保持距離，曾說他與普廷「沒有特別關係」。但是消息人士說，他認為，他能利用在俄國商界的地位，促進與烏國談判。不過，目前還不清楚阿布拉莫維奇是否成功說服普廷，甚至是否已在居間斡旋。

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