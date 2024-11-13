悚！美國男子走進健身房3天未離開 竟是陳屍日光浴床已散發惡臭

美國男子走進健身房後3天未離開，被發現陳屍在日光浴床已散發惡臭。日光浴床示意圖。（法新社）

2024/11/13 14:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖！美國印第安那州39歲男子辛克（Derek E. Sink），8日走進印第安納波利斯的連鎖健身房Planet Fitness，此後就沒有離開，11日被發現陳屍在日光浴床（又稱曬黑床、日曬床）已散發惡臭。

據《福斯新聞》報導，印第安納波利斯警察局，於11日早上8時30分許接獲報案，指稱在健身房內發現1具遺體，經過調查後，發現死者辛克8日和家人聯繫後就失去了消息，親屬則在10日通報失蹤。

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親友透露，辛克本身有毒品問題並且戴著電子鐐銬，調查人員藉此查出他進入健身房後就沒有離開。Planet Fitness女會員指出，在健身房內可以聞到一股難聞的氣味，走到日光浴房附近更為明顯，她真搞不懂為何有人過世那麼久卻沒管理人員發現。

目前尚不清楚辛克的死因，Planet Fitness則強調事發分店正全力配合當局調查，辛克家屬希望健身房未來能夠制定更詳細的清潔、檢查制度，避免再度出現類似狀況。

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