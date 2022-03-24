上海嚴查拍AV 中國網友自慰：「關鍵性產業」要被台灣超越了

麻豆傳媒主打成人影片，一個拍攝團隊最近被中國上海市公安局逮捕，據稱此團隊已拍攝逾50部成人影片。示意圖，與案情無關。（資料照，麻豆傳媒映畫提供）

2022/03/24 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體指出，上海市公安局宣布破獲一起「涉黃案件」，逮捕涉嫌拍攝並販賣成人影片的團隊，預估相關獲利超過人民幣500萬元（約合新台幣2250萬元）。中國網友開設的Youtube頻道「小島大浪吹-非正經政經頻道」超過46萬人訂閱，近日就對此事抒發不平，稱「中國監管部門自斷一臂」，半開玩笑感嘆「中國又將有『關鍵性產業』被台灣超越」。

根據微信公眾號「上海打黃打非」指出，孫姓與羅姓等嫌犯，自2021年1月以來利用通訊軟體，與「麻豆傳媒」等成人影片平台的工作人員接洽，並將拍攝好的逾50部成人影片賣出，預估影片總點擊量超過400萬次。

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「小島大浪吹」在Youtube上Po文半開玩笑地說：「痛心！中國大陸又將有關鍵性產業被台灣超越！！中國監管部門自斷一臂，繼打壓男男耽美劇後，又繼續打壓男女愛情動作劇。這將使得中國大陸影視業在這一垂直領域被台灣的swagger超越。監管你是真狗啊！關你的雕事！心痛到無法胡錫（指呼吸）。」

不少網友在底下留言笑稱「在此事件上，二岸同胞共同譴責，嚴正抗議，充分表現出二岸一家親，血濃於水的態度，上海jc（指警察）的做法背後有個XX暖心的原因」、「只有講到了黃，男人們才充滿了和諧和團結」、「打擊男男耽美的時候你拍手，打擊男女就知道疼了，鐵拳早晚會落到自己頭上是真的。國產耽改劇在日本東南亞真的很火，不能不說是成功的文化輸出，不讓拍了我很生氣的。」

也有網友詼諧地表示「畢竟黨很看重那些消耗掉的彈藥，積極推動『實戰優先於演習』政策」、「抓得好！不然都以為觀眾好唬弄！年輕人真的應該好好磨練下自己的演技」！

在留言中，也有網友指出「麻豆是台灣公司，老闆是台灣人，90後，只是說很多投資方是來自中國的資金還有品牌。現在被抓的，只是中國的獨立拍攝團隊。」

「麻豆傳媒」為中國知名成人影片平台。（擷取自麻豆傳媒）

逾46萬人訂閱的Youtube頻道「小島大浪吹-非正經政經頻道」針對此事發文感嘆，許多網友也留言表達看法，相關留言達1500多則。（擷取自Youtube）

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