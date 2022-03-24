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    聯合國：逃離烏克蘭難民超過360萬人

    聯合國難民署表示，有37萬1104人從烏克蘭逃到摩爾多瓦。（歐新社）

    聯合國難民署表示，有37萬1104人從烏克蘭逃到摩爾多瓦。（歐新社）

    2022/03/24 00:11

    〔中央社〕聯合國今天表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過360萬名難民逃離烏克蘭，如果這場將近一個月的戰事持續下去，恐怕還會有數百萬人生活發生翻天覆地的變化。

    聯合國難民署（UNHCR）表示，已經有362萬6546人逃難烏克蘭，比昨天的最新統計數據又增加6萬9301人。

    目前總共有1000多萬人逃離家園，高於2月24日俄國入侵前政府掌控地區人口的1/4，至於留在國內流離失所人數據估計有648萬。

    婦女和兒童占逃亡人數的約90%，因為根據烏克蘭法律，所有18歲至60歲的本國男性都可被軍隊徵召，因此不得離境。

    戰前烏克蘭政府控制的領土內共有3700萬人口，不包括被俄羅斯併吞的克里米亞和烏東的親俄分離主義地區。

    根據聯合國難民署提供的資料，以下是各國烏克蘭難民最新情況：

    ● 波蘭

    根據聯合國難民署最新數據，逃離烏克蘭的每10人就有6人前往波蘭，目前逃到波蘭的烏克蘭難民人數已達214萬4244人。

    波蘭鐵路營運機構昨天表示，爆發戰火至今，有將近20萬烏克蘭難民搭乘免費火車離開波蘭。

    許多人跨越烏克蘭邊境到西邊鄰國後，繼續前往歐洲申根開放邊界地區的其他國家。

    ● 羅馬尼亞

    55萬5021名難民從烏克蘭抵達歐洲聯盟成員國羅馬尼亞，大多數是經由非歐盟國家摩爾多瓦入境。其中絕大多數已經前往其他國家。

    ● 摩爾多瓦

    聯合國難民署表示，有37萬1104人從烏克蘭逃到摩爾多瓦。摩國邊界是距離烏克蘭南部港口敖德薩（Odessa）最近的國界。

    許多烏克蘭人將這個人口僅260萬的小國當作中繼站，再朝西前往羅馬尼亞和其他國家。摩爾多瓦是歐洲最貧窮的國家之一。

    ● 匈牙利

    逃到匈牙利的烏克蘭難民有32萬4397人。

    ● 俄羅斯

    27萬1254名難民前往俄羅斯避難。除此之外，聯合國難民署表示，2月21到23日間，就已經有11.3萬人從烏東親俄地區頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）入境俄羅斯。

    ● 斯洛伐克

    共有25萬6838人跨越烏克蘭國界進入斯洛伐克。

    ● 白俄羅斯

    另有4938名難民往北逃到白俄羅斯。

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