英媒爆女王伊莉莎白二世現在只能坐輪椅 不想被人看到現狀

高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世在當地時間22日透過視訊與卡達談話。（美聯社）

2022/03/23 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）自今年2月20日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），儘管後來康復，但接下來數個重要行程皆取消，令外界擔憂女王健康狀況，傳出女王現在只能坐輪椅，因此不想讓外界看到她現在的狀態。

根據英國《鏡報》報導，高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世在當地時間22日透過視訊與卡達及波蘭大使談話，與英國皇室成員關係親近的英國電視主持人兼演員比金斯（Christopher Biggins）透露，他得知女王目前只能坐輪椅出席活動，這也是女王近期缺席許多公眾活動的原因，「她不想給外界看到她坐輪椅的樣子」。

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伊莉莎白二世妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret），在逝世前6個月，參與女王母親伊莉莎白王太后101歲生日，她坐在輪椅上現身，震驚了英國公眾，一位王室消息人士表示，那個鏡頭太糟糕了，外界看到瑪格麗特公主健康狀況悲慘地走下坡，王室的助手們非常希望女王不要重蹈瑪格麗特公主的覆轍，「那是一張令人難以忘懷的照片，女王對這張照片沒有好印象。」

下週（3月29日）為女王丈夫菲利普親王（Prince Philip）的悼念活動，女王伊莉莎白二世希望能出席參加。

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