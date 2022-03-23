為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英媒爆女王伊莉莎白二世現在只能坐輪椅 不想被人看到現狀

    高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世在當地時間22日透過視訊與卡達談話。（美聯社）

    高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世在當地時間22日透過視訊與卡達談話。（美聯社）

    2022/03/23 15:37

    〔即時新聞／綜合報導〕英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）自今年2月20日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），儘管後來康復，但接下來數個重要行程皆取消，令外界擔憂女王健康狀況，傳出女王現在只能坐輪椅，因此不想讓外界看到她現在的狀態。

    根據英國《鏡報》報導，高齡95歲的英國女王伊莉莎白二世在當地時間22日透過視訊與卡達及波蘭大使談話，與英國皇室成員關係親近的英國電視主持人兼演員比金斯（Christopher Biggins）透露，他得知女王目前只能坐輪椅出席活動，這也是女王近期缺席許多公眾活動的原因，「她不想給外界看到她坐輪椅的樣子」。

    伊莉莎白二世妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret），在逝世前6個月，參與女王母親伊莉莎白王太后101歲生日，她坐在輪椅上現身，震驚了英國公眾，一位王室消息人士表示，那個鏡頭太糟糕了，外界看到瑪格麗特公主健康狀況悲慘地走下坡，王室的助手們非常希望女王不要重蹈瑪格麗特公主的覆轍，「那是一張令人難以忘懷的照片，女王對這張照片沒有好印象。」

    下週（3月29日）為女王丈夫菲利普親王（Prince Philip）的悼念活動，女王伊莉莎白二世希望能出席參加。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    確診後接連缺席重要行程 英媒爆女王現況：連路都沒法好好走...
    2022/03/14 18:17

    確診後接連缺席重要行程 英媒爆女王現況：連路都沒法好好走...
    凱特、梅根苦日子要來了？傳卡蜜拉將對媳婦們「算總帳」
    2022/03/03 10:22

    凱特、梅根苦日子要來了？傳卡蜜拉將對媳婦們「算總帳」

    升息下的穩中求勝法
    英女王線上接見韓國、瑞士新大使 但將缺席聯合國氣候峰會
    2021/10/26 01:54

    英女王線上接見韓國、瑞士新大使 但將缺席聯合國氣候峰會
    即位後首次出訪 英女王邀請德仁天皇訪英
    2020/01/14 17:31

    即位後首次出訪 英女王邀請德仁天皇訪英

    聯邦數位帳戶 活存最高2.5%優利
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播