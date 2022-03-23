抗議不歇！英防部：俄恐將以武力鎮壓烏國民眾

英國國防部分析，未來俄軍對「已佔領市鎮」的管控措施，恐會愈來愈兇殘，圖為烏克蘭士兵。（法新社）

2022/03/23 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第28日，俄軍由於後勤補給出現狀況，導致部隊停滯不前，至今仍並未執行大規模進攻，反倒是採取「守勢」，強化防禦陣地。而英國國防部分析，未來俄軍對「已佔領市鎮」的管控措施，恐會愈來愈兇殘。

據《半島電視台》報導，英國國防部22日在推特彙整最新戰情指出，俄軍占領城市內的烏克蘭平民，仍持續進行抗議行動，反對俄國接管。

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英國國防部提到，俄軍計劃透過操控媒體、散播官宣言論，與扶植親克里姆林宮（Pro-Kremlin）魁儡領導人的做法，來管控烏國民眾，但上述舉措迄今都失敗了。

英國國防部預測，俄國恐採取愈發「兇殘」且具脅迫性的措施，來應對目前失敗的狀況，並試圖以武力鎮壓烏國平民。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/t4kzbdIMpc



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IQQRj6X7IA — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） March 22, 2022

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