抗議不歇！英防部：俄恐將以武力鎮壓烏國民眾

2022/03/23 12:24

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已進入第28日,俄軍由於後勤補給出現狀況,導致部隊停滯不前,至今仍並未執行大規模進攻,反倒是採取「守勢」,強化防禦陣地。而英國國防部分析,未來俄軍對「已佔領市鎮」的管控措施,恐會愈來愈兇殘。

據《半島電視台》報導,英國國防部22日在推特彙整最新戰情指出,俄軍占領城市內的烏克蘭平民,仍持續進行抗議行動,反對俄國接管。

請繼續往下閱讀...

英國國防部提到,俄軍計劃透過操控媒體、散播官宣言論,與扶植親克里姆林宮(Pro-Kremlin)魁儡領導人的做法,來管控烏國民眾,但上述舉措迄今都失敗了。

英國國防部預測,俄國恐採取愈發「兇殘」且具脅迫性的措施,來應對目前失敗的狀況,並試圖以武力鎮壓烏國平民。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/t4kzbdIMpc



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/IQQRj6X7IA