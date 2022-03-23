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    歐洲行前白宮發言人莎琪二度確診 拜登檢測陰性

    美白宮新聞秘書莎琪確診武漢肺炎。（路透）

    美白宮新聞秘書莎琪確診武漢肺炎。（路透）

    2022/03/23 07:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美總統拜登將出訪歐洲展現團結對抗俄國決心。團隊重要成員白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）卻在行前接受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測後呈現陽性反應，無法隨行前往歐洲。雖然莎琪與拜登當地時間週一開過會，但拜登檢測結果為陰性。

    綜合外媒報導，莎琪週二下午發表聲明，指在歐洲行前的PCR檢測中，她的結果為陽性反應，「按照美國疾病管制與預防中心（CDC）指南，我沒辦法陪同總統出訪歐洲。」

    莎琪提到，她與拜登週一在維持社交距離的情況下開過兩場會，「依照CDC標準，總統並不算是密切接觸者，他的PCR檢測結果也為陰性。」

    莎琪表示，「有賴疫苗幫助，我只出現輕微症狀。在遵守白宮防疫方針情況下，我會居家辦公，並在5天隔離且檢測陰性的情況下返回白宮辦公。」這是莎琪繼去年10月後再次感染。

    白宮首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）近日指出，由於Omicron BA.2亞型變異株的傳播，美國確診數預料會再升高，但應不至於發展成危害性的疫情爆發。

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