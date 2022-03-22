歐洲多國疫情升溫 WHO專家：防疫措施撤銷「太粗暴」

法國於上週一（14號）解除了大部分的防疫措施，在大多數場合民眾毋需配戴口罩。圖為法國巴黎街景。（美聯社資料照）

2022/03/22 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）今（22）日表示，德國、法國、義大利、英國等歐洲國家，撤除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施的手法太過「粗暴」（Brutally），目前病例暴增可能是由於傳播性更強Omicron變種株的BA2亞種導致。

《法新社》報導，世衛組織歐洲辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在摩爾多瓦（Moldova）的記者會上表示，他對歐洲疫情的發展「樂觀看待，但保有警惕。」因為在世衛歐洲分布所屬的53個國家中，有18個國家的疫情正在升溫。

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克魯格又說：「我們見到有特別升溫跡象的國家是英國、愛爾蘭、希臘、賽普勒斯、法國、義大利還有德國。」他隨後指出， 背後原因很有可能是因為BA2變種株。相較其他病毒株，BA2更具傳播性，不過在致死率上並不是特別突出。

克魯格也批評：「這些國家正粗暴的解除防疫措施，從過多限制變成過少的限制。」

根據世衛組織的資料，歐洲新增的病例數於1月底達到高峰後便急遽下降，但自從3月起又呈上升趨勢。在過去的7天內，世衛歐洲區通報了逾510萬例的確診數，另外還有1萬2496人病歿。

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