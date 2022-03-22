為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    歐洲多國疫情升溫 WHO專家：防疫措施撤銷「太粗暴」

    法國於上週一（14號）解除了大部分的防疫措施，在大多數場合民眾毋需配戴口罩。圖為法國巴黎街景。（美聯社資料照）

    法國於上週一（14號）解除了大部分的防疫措施，在大多數場合民眾毋需配戴口罩。圖為法國巴黎街景。（美聯社資料照）

    2022/03/22 22:23

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）今（22）日表示，德國、法國、義大利、英國等歐洲國家，撤除武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施的手法太過「粗暴」（Brutally），目前病例暴增可能是由於傳播性更強Omicron變種株的BA2亞種導致。

    《法新社》報導，世衛組織歐洲辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在摩爾多瓦（Moldova）的記者會上表示，他對歐洲疫情的發展「樂觀看待，但保有警惕。」因為在世衛歐洲分布所屬的53個國家中，有18個國家的疫情正在升溫。

    克魯格又說：「我們見到有特別升溫跡象的國家是英國、愛爾蘭、希臘、賽普勒斯、法國、義大利還有德國。」他隨後指出， 背後原因很有可能是因為BA2變種株。相較其他病毒株，BA2更具傳播性，不過在致死率上並不是特別突出。

    克魯格也批評：「這些國家正粗暴的解除防疫措施，從過多限制變成過少的限制。」

    根據世衛組織的資料，歐洲新增的病例數於1月底達到高峰後便急遽下降，但自從3月起又呈上升趨勢。在過去的7天內，世衛歐洲區通報了逾510萬例的確診數，另外還有1萬2496人病歿。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貝里斯團員未於機場採檢惹議 莊人祥：防疫計畫有2版本未違規
    2022/03/22 20:51

    貝里斯團員未於機場採檢惹議 莊人祥：防疫計畫有2版本未違規
    85歲挪威國王哈拉爾五世確診 症狀輕微
    2022/03/22 20:48

    85歲挪威國王哈拉爾五世確診 症狀輕微

    台中三大國家級藝文地標名宅聚落
    香港新增1.4萬確診245病歿 專家警告：疫情仍處高位
    2022/03/22 19:44

    香港新增1.4萬確診245病歿 專家警告：疫情仍處高位
    正常日子快到了？陳時中：世界各國5月起會陸續解封
    2022/03/22 15:38

    正常日子快到了？陳時中：世界各國5月起會陸續解封
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播