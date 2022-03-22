跨性別者選手洗榜 田聯主席說話了：女子運動未來非常脆弱

賓州大學跨性別女游泳選手湯瑪絲（Lia Thomas）成為美國史上首位NCAA一級大學聯賽的跨性別冠軍。（路透）

2022/03/22 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕現跨性別運動員越來越多，其中「男變女」運動員多次在各大女子賽事中奪冠，甚至大幅刷新原紀錄，世界田徑總會主席科伊（Sebastian Coe）終於發聲，他認為如果國際體育組織，錯誤地容許跨性別運動員參賽，將破壞女子運動的完整性，科伊示警「女子運動的未來非常脆弱」。

據《路透》報導，上週賓州大學跨性別女游泳選手湯瑪絲（Lia Thomas）成為美國史上首位NCAA一級大學聯賽的跨性別冠軍，她在500碼（約457公尺）女子自由式決賽，擊敗去年東京奧運女子400公尺混合式銀牌等好手，以4分33.24秒奪金，再度引發跨性別者對於女子運動衝擊討論。

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世界田徑總會主席科伊表示，國際體育組織在為跨性別女運動員制定規則時需要更嚴謹，「如果我們做不到這一點，將破壞女子運動的完整性——事實上，女子運動的未來非常脆弱。」

科伊坦言，這些問題相當敏感，是社會問題，遠遠超出了體育運動的討論，他理解這個問題的敏感性，並表示他希望專注於科學，強調「你當然是不能忽視公眾的情緒，但是科學也很重要。」

目前國際體壇針對跨性別與變性運動員訂出參賽規範的項目中，以田徑最嚴謹，必須透過長達12個月的賀爾蒙介入，讓睪固酮指數降到5 nmol/L以下，不過科伊認為這時間還是太短，科伊說，睪固酮毫無疑問是影響運動員表現的關鍵因素，應追溯至比賽前更長一段時間。

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