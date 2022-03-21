擔憂俄軍再次猛攻 基輔市長突宣布36小時戒嚴！

基輔市長克里契科今天（21日）稍早突然宣布，基輔將實施36小時的戒嚴。（法新社）

2022/03/21 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔持續遭俄軍猛烈圍攻，雙方不時爆發激烈街頭巷戰。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天（21日）稍早突然又宣布，基輔將實施36小時的戒嚴，原因還不清楚，但多半與俄軍行動有關。

根據《法新社》報導，在俄軍昨（20日）晚對基輔發動一輪砲擊後，基輔市長克里契科今天突然宣布，當地時間21日晚間8點（台灣時間22日凌晨2點）開始，基輔將實施為期36小時的戒嚴，至23日上午8點（台灣時間23日下午2點）為止，民眾若無安全許可，禁止在城市內自由行動，並應躲進避難所內。

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發布戒嚴的原因目前還不清楚。不過克里契科本月15日也發布35小時戒嚴，當時他就表示俄軍很可能會展開強烈攻勢，因此這次戒嚴措施，多半與俄軍接下來的可能行動有關。

#UPDATE Kyiv mayor Vitali Klitschko announced a new curfew for the Ukrainian capital later on Monday that would last until Wednesday morning pic.twitter.com/dyV41oqxEP — AFP News Agency （@AFP） March 21, 2022

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