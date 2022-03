擔憂俄軍再次猛攻 基輔市長突宣布36小時戒嚴！

2022/03/21 19:05

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭首都基輔持續遭俄軍猛烈圍攻,雙方不時爆發激烈街頭巷戰。基輔市長克里契科(Vitali Klitschko)今天(21日)稍早突然又宣布,基輔將實施36小時的戒嚴,原因還不清楚,但多半與俄軍行動有關。

根據《法新社》報導,在俄軍昨(20日)晚對基輔發動一輪砲擊後,基輔市長克里契科今天突然宣布,當地時間21日晚間8點(台灣時間22日凌晨2點)開始,基輔將實施為期36小時的戒嚴,至23日上午8點(台灣時間23日下午2點)為止,民眾若無安全許可,禁止在城市內自由行動,並應躲進避難所內。

發布戒嚴的原因目前還不清楚。不過克里契科本月15日也發布35小時戒嚴,當時他就表示俄軍很可能會展開強烈攻勢,因此這次戒嚴措施,多半與俄軍接下來的可能行動有關。

#UPDATE Kyiv mayor Vitali Klitschko announced a new curfew for the Ukrainian capital later on Monday that would last until Wednesday morning pic.twitter.com/dyV41oqxEP