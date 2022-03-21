為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    擔憂俄軍再次猛攻 基輔市長突宣布36小時戒嚴！

    基輔市長克里契科今天（21日）稍早突然宣布，基輔將實施36小時的戒嚴。（法新社）

    基輔市長克里契科今天（21日）稍早突然宣布，基輔將實施36小時的戒嚴。（法新社）

    2022/03/21 19:05

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭首都基輔持續遭俄軍猛烈圍攻，雙方不時爆發激烈街頭巷戰。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天（21日）稍早突然又宣布，基輔將實施36小時的戒嚴，原因還不清楚，但多半與俄軍行動有關。

    根據《法新社》報導，在俄軍昨（20日）晚對基輔發動一輪砲擊後，基輔市長克里契科今天突然宣布，當地時間21日晚間8點（台灣時間22日凌晨2點）開始，基輔將實施為期36小時的戒嚴，至23日上午8點（台灣時間23日下午2點）為止，民眾若無安全許可，禁止在城市內自由行動，並應躲進避難所內。

    發布戒嚴的原因目前還不清楚。不過克里契科本月15日也發布35小時戒嚴，當時他就表示俄軍很可能會展開強烈攻勢，因此這次戒嚴措施，多半與俄軍接下來的可能行動有關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基輔遭俄軍彈襲影片曝光 當局證實爆炸釀4死
    2022/03/21 11:44

    基輔遭俄軍彈襲影片曝光 當局證實爆炸釀4死
    200萬株鬱金香排成烏克蘭國徽 基輔民眾宣示團結
    2022/03/21 06:04

    200萬株鬱金香排成烏克蘭國徽 基輔民眾宣示團結

    同樣水岸房價減擔 桃園小檜溪唯一水岸地標
    烏克蘭逮到內奸 查獲14滲透組織拘押127破壞份子
    2022/03/20 00:11

    烏克蘭逮到內奸 查獲14滲透組織拘押127破壞份子
    恐遭俄軍48小時猛攻 基輔市長：實施宵禁35小時
    2022/03/15 18:32

    恐遭俄軍48小時猛攻 基輔市長：實施宵禁35小時

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播