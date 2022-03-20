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    烏克蘭逮到內奸 查獲14滲透組織拘押127破壞份子

    基輔軍方單位19日指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，至今已拘押127名破壞份子，查獲14個滲透組織。圖為被摧毀的俄軍坦克及喪命的俄軍。（法新社）

    基輔軍方單位19日指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，至今已拘押127名破壞份子，查獲14個滲透組織。圖為被摧毀的俄軍坦克及喪命的俄軍。（法新社）

    2022/03/20 00:11

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續抓獲內奸，首都基輔的軍方單位19日指出，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，至今已拘押127名破壞份子（saboteurs），查獲所屬滲透組織14個。

    綜合外媒報導，基輔軍事行政負責人日爾諾夫（Mykola Zhyrnov）19日受訪表示，自俄羅斯2月24日全面入侵以來，烏軍已抓獲並拘留了127名破壞份子，其中包括14個滲透組織，日爾諾夫並指責這些親俄特務進行破壞和滲透行動。

    烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）則在電視節目中指出，大多數被拘留的破壞份子都是烏克蘭公民，「這些人大多數是烏克蘭公民，他們曾獲得過一段時間的居留和公民身分證明，甚至是不知何故越過俄羅斯邊境的人，他們在那被招募然後執行了某些任務」。

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