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    盡一切努力支持烏克蘭 愛沙尼亞總理：普廷絕不能贏得戰爭

    愛沙尼亞總理卡拉斯表示：「普廷絕不能贏得這場戰爭。」（美聯社）

    愛沙尼亞總理卡拉斯表示：「普廷絕不能贏得這場戰爭。」（美聯社）

    2022/03/21 07:30

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭引起國際撻伐，國際支援也不斷湧入烏克蘭，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）接受美媒專訪時直言：「普廷絕不能贏得這場戰爭。」

    卡拉斯接受《CNN》週日節目「美國國情」（State of the Union）訪問時指出：「我們正在盡一切努力支持、幫助烏克蘭打這場戰爭，普廷絕不能贏得這場戰爭。」由於即將出席北約峰會，卡拉斯表示，北約的戰略應偏向透過「智能抑制」來結束戰爭，這意味著北約應從「威懾態勢」轉為「防禦態勢」，加強每個北約同盟國的安全，北約將作為一個整體，加強合作。卡拉斯說，各國應該在所有政治層面上孤立俄羅斯，這是可能做到的。

    至於北約是否出動維和部隊？卡拉斯坦言：「只有在我們擁有和平的情況下，我們才能執行維和任務，但如果看看烏克蘭正在發生的事，是一場正在進行的戰爭，我不認為俄羅斯有任何實現和平的意圖。所以首先我們應該擁有和平，然後才能維和，但有時為了實現和平，我們必須要有使用軍事力量的意願。」

    談到俄羅斯入侵後所造成的難民危機，卡拉斯也談到俄羅斯將馬立波（Mariupol）市民強行帶往俄國境內一事，卡拉斯將此事與前蘇聯在1940年代的行動做比較，當時有大量愛沙尼亞人被送往西伯利亞，「普廷通過製造難民危機，在助長歐洲和美國的右翼輿論」。

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