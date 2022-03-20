馬斯克「星鏈」助威！ 烏軍停電斷網仍可聯繫 助無人機取得優勢

SpaceX執行長馬斯克因應烏克蘭數位部長請求，提供烏國星鏈（Starlink）低軌衛星服務，並同時幫助烏克蘭軍隊贏得無人機之戰優勢，因為烏克蘭軍隊碰上停電、斷網，也能立刻聯繫彼此，即時交換敵軍情資與蹤跡。（路透）

2022/03/20 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕SpaceX執行長馬斯克因應烏克蘭數位部長請求，提供烏國星鏈（Starlink）低軌衛星服務，並同時幫助烏克蘭軍隊贏得無人機之戰優勢，烏克蘭軍隊碰上停電、斷網，也能立刻聯繫彼此，即時交換敵軍情資與蹤跡。

綜合外媒報導，烏克蘭面對俄軍入侵行動中，名為「空中偵察（Aerorozvidka）」無人機作戰部隊，利用監視技術追蹤俄軍隊蹤跡，攻擊俄軍無人機和坦克。

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自從俄軍從上月24日入侵烏克蘭後，烏國境內遭受轟炸導致飽受網路中斷、停電之苦，不過烏克蘭軍隊藉由星鏈的服務，能夠繼續保持聯繫、交換情資，烏軍無人機在技術支援下，也可以接受指令，投擲反坦克彈藥，以防禦俄軍攻擊。

據悉，馬斯克近日曾在推特發文，向俄羅斯總統普廷宣戰，賭注即是烏克蘭，並於本月初承諾烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將會提供更多「星鏈」衛星站，讓烏國境內遭轟炸城市得以使用網路，對此澤倫斯基曾在推特向馬斯克致謝，並邀請對方戰後到烏克蘭拜訪。

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