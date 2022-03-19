行動力挺！柯林頓、小布希親赴「烏克蘭教堂」獻花致敬

美國兩位前總統柯林頓（左）及小布希（右）親赴美國當地一座烏克蘭教堂獻花，向英勇對抗俄軍的烏國軍民致敬。 （圖擷取自@BillClinton官方推特）

2022/03/19 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已進入第4週，俄軍針對烏國民眾「無差別攻擊」的做法引發全球撻伐。近日，美國兩位前總統柯林頓（Bill Clinton）及小布希（George W. Bush）也一同前往芝加哥（Chicago）當地一處烏克蘭教堂獻花，向英勇對抗俄軍的烏國軍民致敬。

據《福斯新聞》報導，美國兩位前總統柯林頓及小布希，一同前往伊利諾伊州（Illinois）芝加哥市的「聖徒沃拉迪米爾​​暨奧爾哈」（Saints Volodymyr & Olha）烏克蘭天主教堂獻花致意，強調美國與烏國民眾團結一致，將一同為他們的自由及未來奮戰。

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「聖徒沃拉迪米爾​​暨奧爾哈」教堂一位匿名的工作人員在影片中說：「這些花束象徵團結，以烏克蘭語而言，就是『солідарно』這個詞彙，也代表了為自由奮戰的精神，（花束上的）藍色代表天空；黃色則代表小麥，因為烏國是歐洲糧食的主要産地，現在更是為自由奮戰的堡壘。」

影片指出，芝加哥是許多烏克蘭裔美國人的家園，同時也是基輔（Kyiv）的姊妹市，1991年，當烏克蘭從蘇聯（Soviet Union）獨立後，美國便正式與其建立外交關係。

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq — Bill Clinton （@BillClinton） March 18, 2022

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