行動力挺！柯林頓、小布希親赴「烏克蘭教堂」獻花致敬

2022/03/19 11:55

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭已進入第4週,俄軍針對烏國民眾「無差別攻擊」的做法引發全球撻伐。近日,美國兩位前總統柯林頓(Bill Clinton)及小布希(George W. Bush)也一同前往芝加哥(Chicago)當地一處烏克蘭教堂獻花,向英勇對抗俄軍的烏國軍民致敬。

據《福斯新聞》報導,美國兩位前總統柯林頓及小布希,一同前往伊利諾伊州(Illinois)芝加哥市的「聖徒沃拉迪米爾​​暨奧爾哈」(Saints Volodymyr & Olha)烏克蘭天主教堂獻花致意,強調美國與烏國民眾團結一致,將一同為他們的自由及未來奮戰。

請繼續往下閱讀...

「聖徒沃拉迪米爾​​暨奧爾哈」教堂一位匿名的工作人員在影片中說:「這些花束象徵團結,以烏克蘭語而言,就是『солідарно』這個詞彙,也代表了為自由奮戰的精神,(花束上的)藍色代表天空;黃色則代表小麥,因為烏國是歐洲糧食的主要産地,現在更是為自由奮戰的堡壘。」

影片指出,芝加哥是許多烏克蘭裔美國人的家園,同時也是基輔(Kyiv)的姊妹市,1991年,當烏克蘭從蘇聯(Soviet Union)獨立後,美國便正式與其建立外交關係。

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq