俄軍砲擊切爾尼戈夫害死美國男公民 家屬透露正在尋找遺體

美國公民詹姆士為了照顧生病的烏克蘭女友留在當地，遭到俄軍砲擊喪生。（翻攝臉書）

2022/03/18 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後屠殺平民，也波及其他國家公民；17日，一名男性美國公民在切爾尼戈夫因俄軍砲擊遇害，消息已經美國國務卿布林肯證實。這名男性美國公民的姊妹表示家人正在努力尋找他的遺體。

綜合《CNN》報導，這名遇害的男性美國公民名叫詹姆士（James Whitney Hill），在明尼蘇達州於1954年6月27日出生，據烏克蘭官員消息，俄羅斯向平民開火砲擊，數人死亡，詹姆士是其中之一，消息已經由布林肯證實，但並未透露更多細節。

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詹姆士的姊妹卡蒂亞（Katya Hill）表示，詹姆士為了照顧罹患多發性硬化症的烏克蘭女友艾拉（Ira），所以選擇待在當地，他在臉書最後一篇貼文提到現況，表示住處附近轟炸聲越來越激烈，食物也相當有限，更得與寒冷抵抗，但他沒有想過離開；卡蒂亞強調，「他不會丟下生病的艾拉不管」。

卡蒂亞回憶，詹姆士生前曾準備了一堆巧克力，表示想發送給需要的人。

目前，卡蒂亞住在賓州，現在正試圖尋找詹姆士的遺體，家人都在設法連繫明尼蘇達與賓州議員，希望能獲得幫助。卡蒂亞表示，家人都不知道詹姆士遺體在哪，也無法聯繫上艾拉，切爾尼戈夫因為俄軍攻擊停電後，詹姆士曾設法保存手機電力，「我只能假設艾拉的母親現在沒辦法幫手機充電」。

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