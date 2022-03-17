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    靖國神社種植台灣櫻花 日本櫻花返鄉會︰台日友好親上加親

    來自台灣的昭和天皇櫻花苗木，今天在日本靖國神社舉辦種植和紀念碑揭幕儀式。（全台連會長趙中正提供）

    來自台灣的昭和天皇櫻花苗木，今天在日本靖國神社舉辦種植和紀念碑揭幕儀式。（全台連會長趙中正提供）

    2022/03/17 15:51

    〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕由台灣和日本民間人士聯手推動的昭和天皇櫻花返鄉活動，今天在日本的靖國神社種下來自台灣的櫻花苗木，「日本櫻花返鄉會」會長加瀨英明致詞時表示，二次大戰時有3萬多名台籍日本兵陣亡，他們被合祀於靖國神社裡，希望櫻花的種植慰藉他們的在天之靈，也守護日台友好能親上加親。

    這株櫻花苗木種植於靖國神社第一鳥居前左手邊的雛壇綠地，由於東京的染井吉野櫻即將於近日綻放，多名各家媒體的攝影記者今天也守在靖國神社的標本木前等待拍攝「櫻花開了」的關鍵時刻，這項受疫情影響未能公開的台灣櫻種植儀式也吸引了他們的鏡頭。

    台日民間人士從3年多前推動昭和天皇櫻花返鄉活動，將1923年昭和天皇裕仁以攝政宮皇太子身分行幸台灣時種植的櫻花，由「台灣櫻花返鄉會」協助分株，再將分株苗木送到日本栽種，去年起已在東京皇宮、青森等地種植數株櫻花苗木，但受疫情影響，原本預定在去年4月29日「昭和之日」舉辦的揭幕儀式，也預定延至今年4月舉行。

    今天在靖國神社的植櫻儀式，出席者有加瀨英明、前駐日代表許世楷、駐日外交使節團團長卡得羅（Manlio Cadelo）、聖馬利諾駐日大使、靖國神社宮司山口建史、前參議員中山恭子、前環境大臣原田義昭、東京都員平慶翔等人，在日台僑團體「全日本台灣連合會」會長趙中正等人也受邀觀禮。

    前駐日代表許世楷致詞時表示，最近看到俄羅斯入侵烏克蘭，深感台日需要更緊密才能對抗中國的武力侵略，台灣的昭和櫻花返鄉是一項非常有意義的活動。靖國神社宮司山口建史則表示，昭和天皇在台灣種植的櫻花能夠返鄉，並種植於靖國神社是一個很有意義的事，神社感到非常榮幸，未來也將負起責任好好照顧櫻花苗木成長。

    日本靖國神社今天種植來自台灣的昭和天皇櫻花苗木，苗木旁有駐日代表謝長廷提字的石碑。（全台連會長趙中正提供）

    日本靖國神社今天種植來自台灣的昭和天皇櫻花苗木，苗木旁有駐日代表謝長廷提字的石碑。（全台連會長趙中正提供）

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