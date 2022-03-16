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    《福斯新聞》攝影記者遇害殉職 法國、愛爾蘭發聲致敬

    美國電視台《福斯新聞》資深攝影記者扎克熱夫斯基週一在烏克蘭遭俄軍殺害。（美聯社；本報變色處理）

    美國電視台《福斯新聞》資深攝影記者扎克熱夫斯基週一在烏克蘭遭俄軍殺害。（美聯社；本報變色處理）

    2022/03/16 20:12

    〔即時新聞／綜合報導〕擁有法國和愛爾蘭雙重國籍的美國電視台《福斯新聞》（Fox News）的資深攝影記者扎克熱夫斯基（Pierre Zakrzewski），近日在烏克蘭遭俄軍殺害，法國和愛爾蘭今天（17日）發聲向其致敬。

    根據CNN 報導，《福斯新聞》週二（15日）證實，55歲的攝影記者扎克熱夫斯基14日與搭擋霍爾（Benjamin Hall）在基輔郊外報導當地戰況，遭俄軍攻擊，扎克熱夫斯基不幸殉職，霍爾則送醫治療，目前狀況還不清楚。

    對此，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）週三發表聲明致哀：「我向他的家人表達最深切的哀悼，法國將與這些無辜受害者站在一起。同時我也重申，武裝部隊有義務遵照國際人道主義原則保護記者，我強烈譴責所有濫殺行為。」

    愛爾蘭總統希金斯（Michael Higgins）也發聲明對扎克熱夫斯基致上敬意，同時對其家人表達同情，「必須停止對包括記者在內的平民濫殺濫傷」；該國總理馬丁（Micheál Martin）也在推特上譴責俄羅斯，直言俄國對烏行動是場「不分青紅皂白的不道德戰爭」。

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