日本武肺蔓延防止措施 21日到期後全面解除

日本目前18個都道府縣發布的防止蔓延重點措施，在21日到期後將不再延長，圖為東京街頭人群戴著口罩防疫的畫面。（路透）

2022/03/16 18:54

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕由於疫情趨於穩定，日本首相岸田文雄在今晚召開的記者會宣布，目前對全國18個都道府縣發布的蔓延防止重點措施，在21日到期後將不再延長，長達2個半月的重點措施全面解除。

18個都道府縣包括東京都、北海道、大阪府、京都府及青森、茨城、櫪木、群島、埼玉、千葉、神奈川、石川、岐阜、靜岡、愛知、兵庫、香川與熊本等縣。

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日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在進入今年以來，因為Omicron變異株入侵引發第6波疫情而急速升溫，日本政府在各地政府的要求下，於1月上旬陸續對全國多數地方發布蔓延防止重點措施，最高時期達36個都道府縣，但隨著疫情逐漸趨緩，目前已減少為18個。

其中東京今天的新增感染人數仍有超過萬人，大阪今天則有5000多人，雖然新增感染人數仍偏高，但重症和死亡人數呈較低的比率，醫療提供體系也不若先前緊迫，日本東西兩大都會首長均不要求延長，政府也決定21日到期後全面解除。

不過隨著櫻花季將從本週開始，東京都表示，即使蔓延重點措施解除，仍將繼續禁止民眾在上野公園等6大都立公園內聚餐賞花，並在部分賞櫻名勝設置禁止進入區域，以避免人潮混雜，提高感染風險。

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