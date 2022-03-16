丹麥打造無菸世代 擬令2010年後出生國民終身禁菸

丹麥政府今日宣布將推動全面禁菸新法，目前正研議禁止2010年後出生的任何丹麥公民接觸尼古丁產品。（路透）

2022/03/16 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕防治菸害是全球主流的施政方向，但由於全面禁菸牽涉層面實在太廣，涉及既得利益者眾，因此如何分階段實施便成了令當局頭疼的問題，丹麥政府今日宣布將推動全面禁菸新法，目前正研議禁止2010年後出生的任何丹麥公民接觸尼古丁產品。

綜合外媒報導，丹麥衛生部長赫烏尼克（Magnus Heunicke）當地時間週二（15日）宣布無菸世代計畫，將以逐漸提高年齡限制的方式，來讓2010年起出生的國民終身不得合法吸菸。

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報導指出，當前丹麥人需年滿18歲才能購買紙菸或電子煙，該國介於15至29歲年齡層的年輕國民中，約有31％的人口抽菸，比例很高，而這項新法便是為了建立無菸世代而推出。

丹麥並非第一個試圖建立無菸世代的國家，紐西蘭政府去年底便公布了一項充滿創意的法案，該法案授權政府把合法吸菸年齡逐年調高一歲。

這類法案特殊之處在於，雖未明令全面禁菸，但自法案上路起，當年未滿一定年齡的國民，其年齡增長速度將永遠追不上法定禁菸年齡的上調速度，即使未來成年或甚至步入中老年，禁菸年限依舊走在他們前面，因此這項作法的意義將是實質上的終身禁菸。

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