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    中國對俄烏進退失據 江澤民911當機立斷成對比

    已故中國外交官吳建民撰寫的一篇文章指出，911事件發生後，前中共總書記江澤民當機立斷表態反恐，讓中美關係撥雲見日步入坦途。（歐新社）

    已故中國外交官吳建民撰寫的一篇文章指出，911事件發生後，前中共總書記江澤民當機立斷表態反恐，讓中美關係撥雲見日步入坦途。（歐新社）

    2022/03/15 21:54

    〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭，中國明顯應對失據，已故中國外交官吳建民撰寫的一篇文章近來受到熱議。文中指出，911事件發生後，前中共總書記江澤民當機立斷表態反恐，讓中美關係撥雲見日步入坦途。

    事實上，吳建民這篇舊文先前數度流傳，曾被某些中國愛國民眾斥為「舔美」。3月9日，文章被收錄在「一個時代的記錄」的微信公眾號，並在加上註解後，以「烏克蘭危機讓人想起911關鍵時刻，江澤民當機立斷為中國贏得10年機遇期」為題發表。

    儘管註解不忘附和官方立場，強調中國目前對烏克蘭戰爭「保持理性和務實，展現了中國人的世界觀和務實外交」，但也呼應吳建民的觀點說，「面對重大國際事件，要保持務實，在關鍵時刻做出睿智的外交決斷，事關國家發展」，隱含著藉古諷今的意味。

    註解提到，中國從911後美國的反恐行動中看到契機，尋求改善原本緊張的雙邊關係，得以爭取到「關鍵的十年」迅速提升國力，成長為「有能力挑戰美國世界霸主地位的新興大國」。

    吳建民在這篇題為「中國對911事件的快速反應」的文章指出，2001年911事件發生後，當時中國政府面臨著以下幾種選擇：一是「靜觀，不表態」；二是「靜觀各方反應和動向後再表態」；三是「以最快的速度譴責恐怖主義」。而中國政府選擇了第3種，距離事件發生僅5個小時。

    文章表示，事發當晚，江澤民透過電視看到了事件的幾乎全過程，當即決定召集政治局常委開會。會後，江澤民就在台北時間12日凌晨1時47分致電時任美國總統布希（George W. Bush），譴責這一恐怖主義事件，向美國政府和人民表示深切慰問，並向死難者家屬致哀。

    文章提到，布希在2001年1月就任總統前，曾批評時任總統柯林頓（Bill Clinton）對中政策太軟弱，應增加強硬成分，並將中美關係定位為「戰略競爭對手」。上任後，他對中國一連串強硬作法及態度，為中美關係發展蒙上新的陰影，加上同年4月1日兩國軍機在南海上空擦撞及軍售台灣，在911事件發生前，中美關係有「相當程度的不確定性」。

    文章認為，911事件和中國迅速作出的反應，使美國認識到中國不是美國的敵人，恐怖主義才是對美國國家安全的主要威脅，美國需要中國的合作和支持。事件前，美國把對中政策重點放在「遏制和防範中國成為美國未來的對手」上；事件後，美國便轉將重點放在「尋求與中國合作和發展關係上」。

    吳建民在文中回憶，他曾當面請教江澤民，為什麼911事件發生後5個小時就決定與布布通電話？江澤民回答：「中美兩國人民是友好的。911事件使那麼多無辜的美國人遇難，我們中國人當然要表示同情和慰問，人心都是肉長的。」

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