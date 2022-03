天怒人怨！傳普廷女兒法國別墅被佔 將收留烏克蘭難民

2022/03/14 20:08

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯揮軍侵略烏克蘭,戰事已經邁入第三週,現在傳出,在法國有激進份子闖入俄羅斯總統普廷二女兒卡特琳娜(Katerina Tikhonova)的別墅,並宣布將接收烏克蘭難民居住。

綜合外媒報導,推特上瘋傳,法國激進份子皮耶爾·阿夫納(Pierre Afner)闖入卡特琳娜位於法國比亞里茨的別墅,這間豪宅裡共有8間臥房3間浴室。闖入者除了揮舞烏克蘭國旗,還直接將別墅的鎖換掉,放話歡迎烏克蘭難民入住。

消息曝光之後,許多網友紛紛拍手叫好「做得太好了!」、「這間別墅應該被扣押,當作制裁的一部分,馬克宏硬起來」、「絕對支持佔領他們家全世界的資產」。

French activist Pierre Afner entered the villa of Putin's daughter Alta Mira in Biarritz changed the locks, and declared the villa was ready to accept Ukrainian refugees.



The villa has eight bedrooms and three bathrooms pic.twitter.com/OWCqghHtdx