停屍間赫見烏克蘭男屍雙手合十 員工揭「祈禱姿」原因

一名烏克蘭男子向俄軍投擲汽油彈保衛國家，不幸被俄軍抓住處刑，因為死前雙手被綁，所以屍體維持著狀似祈禱的姿勢。（法新社）

2022/03/12 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，沿岸城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）是黑海的關鍵中轉站，為俄軍亟欲控制的目標，當地居民團結抵抗外敵；當地停屍間出現一具雙手合十的男屍，看似正在祈禱，停屍間員工透露，這名男性為保衛國家遭俄軍處刑，死前被綁住雙手，因此呈現這個姿勢。

綜合外媒報導，奧恰科夫幾天前遭到轟炸，造成嚴重死傷，屍體被運往尼古拉耶夫一處停屍間，奈何死者太多，停屍間走廊放滿也不夠安置，員工無可奈何，只能把部分屍體放在屋外雪地上。

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員工弗拉基米爾（Vladimir）向外媒介紹停屍間情況，其中一間房安置約30具屍體，有的被開膛破肚，有的身著迷彩服，有的明顯是平民，但他們有一個共同點，「他們都太年輕了，比我的姪子還年輕」，弗拉基米爾感嘆，「我們從來沒見過這種狀況，以前還以為最糟的是車禍（的屍體）」。

有一具男屍的姿勢較為特別，雙手在胸前合十，看起來像是在祈禱；停屍間員工透露，這名男子對俄軍投擲汽油彈時被抓到，俄軍在處刑之前把他的雙手綁了起來，所以這名男子死後依舊維持著這個姿勢。

房間後頭還有一具屍體是俄羅斯士兵，弗拉基米爾表示，「我們把他們（跟烏克蘭死者）分開」。

法醫機構主管歐嘉（Olga Dierugina）表示，自戰爭爆發以來，停屍間已經收到120具屍體，分別為80名士兵和30名平民，最小的是一名3歲的孩子。從奧恰科夫送來的屍體中，有19具因為血肉模糊難以辨認，法醫只能採集死者DNA，克難地試圖從死者紋身、首飾來辨別身分，士兵的屍體將分送回戶籍地，「他們都很年輕，大部分在1990年至2000年間出生」。

歐嘉表示，尼古拉耶夫的狀況還好，「但我的父母在北部的切爾尼戈夫，他們沒辦法撤離」；戰爭爆發後，歐嘉有15名同事已經逃往西部，但有約60人選擇留下持續進行法醫工作，其中有20人支援停屍間。

烏克蘭尼古拉耶夫一處停屍間收到近200具屍體，多到必須把遺體暫時安置在走廊和屋外。（法新社）

烏克蘭尼古拉耶夫一處停屍間收到近200具屍體，多到必須把遺體暫時安置在走廊和屋外。（法新社）

烏克蘭尼古拉耶夫一處停屍間收到近200具屍體，多到必須把遺體暫時安置在走廊和屋外。（法新社）

烏克蘭尼古拉耶夫一處停屍間收到近200具屍體，多到必須把遺體暫時安置在走廊和屋外。（法新社）

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