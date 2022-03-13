普廷恐罹癌、失智症！ 情報界：長期服類固醇致腦部失調易暴怒

俄羅斯總統普廷被指近來在鏡頭前蒼白且浮腫，恐與類固醇藥物治療有關。（歐新社）

2022/03/13 17:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷為什麼冒險發動被人形容為準自殺的戰爭？不少人百思不得其解。外媒引述情報界消息稱，普廷可能罹患癌症、帕金森氏症或失智症而導致腦部失調，而長期服用類固醇藥物不使他的外表浮腫，還導致大腦陷入混亂，變得容易暴怒。

英國《鏡報》及《每日郵報》報導，來自澳洲、加拿大、紐西蘭、英國和美國的「五眼聯盟」高層情報人士認為，普廷入侵烏克蘭有生理上的解釋。他們正在調查有關69歲的普廷「越來越古怪的行為」，以及指向與藥物服用有關的浮腫外表。

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情報人士稱，普廷近年行為日益怪異，可能是罹患癌症、帕金森氏症或失智症引起腦部失調。由於他長期服用類固醇治療，導致臉部與頸部浮腫，加上鏡頭呈現外表較為蒼白，加深外界對其患病的揣測。

「五眼聯盟」高層官員引述與克里姆林宮關係密切的消息來源指出，由於普廷恐早已罹患上述病症，在服用類固醇治療下，才引起「類固醇暴怒（roid rage）」，導致大腦混亂，如此生理因素造成普廷行為愈加乖張，進而作出錯誤決策。

一名安全部門的消息人士透露，普廷過去5年來，其決策過程出現變化，周圍的人都看得出來，他講話時的說服力和清晰度開始出現明顯變化；而普廷看待世局的態度與看法，也出現明顯變化。

情報機構人員推測，生理因素造成普廷的心理狀態產生惡化。該情報已轉傳給英國高層政界人士知悉。

另外，消息人士認為，普廷決定將來訪克宮的外國領袖與自己實施誇張的社交隔離，原因出自於普廷擔憂自己因併發症死亡，又或會感染其他嚴重疾病導致併發死亡風險增加。

法國總統馬克宏上月會晤普廷，就被迫坐在4公尺長桌的另一端。報導引述一名法國官員說法指，相較於2位領導人2年前的會晤，普廷這次會晤馬克宏的狀況不一樣，某些方面「似已失控」。

2月7日，俄國總統普廷（左）與法國總統馬克宏（右）隔著4公尺長桌會談。（美聯社）

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