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    俄軍步步進逼！衛星照曝基輔民宅起火、市民倉皇出逃

    2022/03/12 13:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯揮軍烏克蘭後，戰術凌亂加上後勤沒跟上，導致攻勢受挫。據美防部官員指出，俄軍綿延於首都基輔（Kyiv）郊區長達64公里的大型車隊向前推進4.8公里後，最新攝下的衛星照片顯示，許多基輔民眾倉皇出逃，而民宅、機場也傳出起火的狀況。

    據英媒《天空新聞》最新報導，由「Maxar Technologies」11日所攝下的衛星照片顯示，俄軍大型車隊向前推進基輔後，市內住宅區的部分建築物，疑似受到空襲，而冒出熊熊火光。

    俄軍大型車隊向前推進基輔後，市內住宅區的部分建築物，疑似受到空襲，而冒出熊熊火光。（歐新社）

    俄軍大型車隊向前推進基輔後，市內住宅區的部分建築物，疑似受到空襲，而冒出熊熊火光。（歐新社）

    ⚫第二張照片顯示，俄軍推進基輔的消息傳出後，許多市民倉皇駕車，湧入首都與市外所連接的道路，盼能趕緊駛出基輔。

    俄軍推進基輔的消息傳出後，許多市民倉皇駕車，湧入首都與市外所連接的道路，盼能趕緊駛出基輔。（路透）

    俄軍推進基輔的消息傳出後，許多市民倉皇駕車，湧入首都與市外所連接的道路，盼能趕緊駛出基輔。（路透）

    ⚫第三張照片顯示，俄軍似乎正在向基輔市內的住宅區進行砲襲，大砲砲口冒出明亮火光。

    俄軍似乎正在向基輔市內的住宅區進行砲襲，大砲砲口冒出明亮火光。（路透）

    俄軍似乎正在向基輔市內的住宅區進行砲襲，大砲砲口冒出明亮火光。（路透）

    ⚫第四張照片顯示，基輔西北部的莫斯春鎮（Moschun），疑似遭到俄軍砲擊，鎮內道路被炸的坑坑巴巴；而安托諾夫（Antonov，亦稱戈斯托梅利，Gostomel）機場的火勢，仍持續燃燒中。

    基輔西北部的莫斯春鎮，疑似遭到俄軍砲擊，鎮內道路被炸的坑坑巴巴；而安托諾夫機場的火勢，仍持續燃燒中。（美聯社）

    基輔西北部的莫斯春鎮，疑似遭到俄軍砲擊，鎮內道路被炸的坑坑巴巴；而安托諾夫機場的火勢，仍持續燃燒中。（美聯社）

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