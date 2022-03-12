為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被問開脫俄羅斯種族滅絕趙少康爆氣 李正皓酸：道德勇氣輸塔利班

    中廣董事長趙少康在廣播節目談俄羅斯侵烏說法引議，11日被問「俄羅斯砲擊婦產科、幼兒園不是種族滅絕」後爆氣反控記者誣衊。（資料照）

    中廣董事長趙少康在廣播節目談俄羅斯侵烏說法引議，11日被問「俄羅斯砲擊婦產科、幼兒園不是種族滅絕」後爆氣反控記者誣衊。（資料照）

    2022/03/12 13:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康在廣播節目談俄羅斯侵烏說法引議，11日被問「俄羅斯砲擊婦產科、幼兒園不是種族滅絕？」後爆氣反控記者誣衊；對此，名嘴李正皓表示趙少康肯定是「見笑轉生氣」，評趙少康道德勇氣都輸塔利班，起碼塔利班還呼籲停止暴力。

    李正皓表示，他看完趙少康10日中廣節目字幕版影片，敢肯定趙少康11日對記者爆氣是「見笑轉生氣」；李正皓分析，趙少康發言原意是「打仗時子彈不長眼，烏克蘭的婦幼醫院被俄羅斯轟炸是沒辦法的事」、「現在戰況還不夠慘烈，所以才有時間今天報導俄羅斯轟幼稚園、明天轟婦產科醫院」、「俄羅斯轟炸婦幼醫院不算種族滅絕，要殺幾萬人才算」。

    李正皓評論，這一句句都對俄羅斯充滿「體諒」之意，試圖為俄羅斯開脫，既然如此趙少康就不應對記者生氣，「應該把握機會大力幫普廷喊冤，多難得的曝光機會」。話鋒一轉，李正皓犀利狠評，趙少康道德勇氣都不如恐怖份子塔利班，「論道德，塔利班都還知道要呼籲普廷停止暴力；論勇氣，塔利班幹了壞事後從來都是大方承認，沒在逃避」。

    2月24日，俄羅斯正式入侵烏克蘭，阿富汗神學士（塔利班）政府以中立外交政策立場在26日發表聲明，表示密切關注烏克蘭情勢，並對可能造成的平民傷亡表示擔憂，呼籲各方保持克制、避免衝突升級，又籲交戰雙方透過對話與和平方式解決衝突。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣力助烏克蘭 英國駐台代表也喊讚
    2022/03/12 12:41

    台灣力助烏克蘭 英國駐台代表也喊讚
    愛心源源不絕 賑濟烏克蘭專戶捐款超過5.69億
    2022/03/12 11:48

    愛心源源不絕 賑濟烏克蘭專戶捐款超過5.69億

    越喝越瘦！？爆紅漢方減重茶大公開
    烏國官員遭親俄勢力拘捕 澤倫斯基痛斥：象徵入侵者的軟弱
    2022/03/12 11:33

    烏國官員遭親俄勢力拘捕 澤倫斯基痛斥：象徵入侵者的軟弱
    看不下去「平民傷亡」 阿富汗神學士籲俄烏「和平解決」
    2022/02/26 06:12

    看不下去「平民傷亡」 阿富汗神學士籲俄烏「和平解決」

    戴罩小心肌膚缺氧！擺脫厭世肌這樣做
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播