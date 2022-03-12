被問開脫俄羅斯種族滅絕趙少康爆氣 李正皓酸：道德勇氣輸塔利班

中廣董事長趙少康在廣播節目談俄羅斯侵烏說法引議，11日被問「俄羅斯砲擊婦產科、幼兒園不是種族滅絕」後爆氣反控記者誣衊。（資料照）

2022/03/12 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕中廣董事長趙少康在廣播節目談俄羅斯侵烏說法引議，11日被問「俄羅斯砲擊婦產科、幼兒園不是種族滅絕？」後爆氣反控記者誣衊；對此，名嘴李正皓表示趙少康肯定是「見笑轉生氣」，評趙少康道德勇氣都輸塔利班，起碼塔利班還呼籲停止暴力。

李正皓表示，他看完趙少康10日中廣節目字幕版影片，敢肯定趙少康11日對記者爆氣是「見笑轉生氣」；李正皓分析，趙少康發言原意是「打仗時子彈不長眼，烏克蘭的婦幼醫院被俄羅斯轟炸是沒辦法的事」、「現在戰況還不夠慘烈，所以才有時間今天報導俄羅斯轟幼稚園、明天轟婦產科醫院」、「俄羅斯轟炸婦幼醫院不算種族滅絕，要殺幾萬人才算」。

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李正皓評論，這一句句都對俄羅斯充滿「體諒」之意，試圖為俄羅斯開脫，既然如此趙少康就不應對記者生氣，「應該把握機會大力幫普廷喊冤，多難得的曝光機會」。話鋒一轉，李正皓犀利狠評，趙少康道德勇氣都不如恐怖份子塔利班，「論道德，塔利班都還知道要呼籲普廷停止暴力；論勇氣，塔利班幹了壞事後從來都是大方承認，沒在逃避」。

2月24日，俄羅斯正式入侵烏克蘭，阿富汗神學士（塔利班）政府以中立外交政策立場在26日發表聲明，表示密切關注烏克蘭情勢，並對可能造成的平民傷亡表示擔憂，呼籲各方保持克制、避免衝突升級，又籲交戰雙方透過對話與和平方式解決衝突。

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