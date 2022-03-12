軍情動態》薩德雷達導引 美成功以「愛三MSE」攔截模擬敵彈

美國陸軍防砲部隊，將來有望使用薩德反飛彈系統雷達，引導愛國者三型增程型MSE飛彈，攔截敵彈，圖為「愛三MSE」飛彈試射。（圖擷取自DVIDS官網）

2022/03/12 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕洛馬公司（Lockheed Martin）近日向外媒透露，美國飛彈防禦局（Missile Defense Agency，MDA）在2月的一次試射行動中，成功使用薩德反飛彈系統（THAAD）引導最新的「愛國者三型增程型MSE飛彈」（PAC-3 MSE）在高空層攔截模擬敵彈，完成多層次防空網。

據《Defense News》報導，美國時間2月24日，美防部轄下的飛彈防禦局，於新墨西哥州（New Mexico）的「白沙飛彈試驗場」（White Sands Missile Range）執行試射，在薩德系統雷達及控制暨通信（Fire Control & Communication）系統引導下，成功讓PAC-3 MSE飛彈在高空攔截模擬敵彈。

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洛馬公司副總裁阿諾德（Scott Arnold）表示，這次成功的試射證明，愛國者M903發射站的PAC-3 MSE飛彈攔截系統，能與薩德系統一起部署，只需透過其雷達引導和控制暨通信系統提供協助，便能完成任務。

阿諾德補充：「這同時代表，美軍已具備關鍵的『多層次飛彈防禦能力』，能夠因應當下及未來所出現的各種威脅。」

他也強調：「使用薩德系統及愛國者飛彈的發射拖車，以『高低搭配』（upper-tier and lower-tier interceptor）的模式編組，不僅能增加防禦所能覆蓋的射程範圍，也可提昇作戰指揮官的戰術靈活性。」

本報去年4月報導，台美已完成增購飛彈計畫方案，將增購一批「愛國者三型增程型MSE飛彈」，而據傳採購數量將達到約300枚，未來可與現役愛三飛彈混合搭配部署，強化台灣空防戰力。

洛馬公司副總裁阿諾德認為，這次成功的試射證明，愛國者M903發射站的PAC-3 MSE飛彈攔截系統，能與薩德系統一起部署，只需透過其雷達引導和控制暨通信系統提供協助，便能完成任務，圖為薩德反飛彈系統。（圖擷取自DVIDS官網）

阿諾德指出，這同時代表，美軍已具備關鍵的「多層次飛彈防禦能力」，能夠因應當下及未來所出現的各種威脅，圖為美國士兵接受薩德反飛彈系統雷達導引訓練。（圖擷取自DVIDS官網）

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