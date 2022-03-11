把握所有機會嗆普廷 歐洲各城搶改俄國大使館所在地街名

立陶宛首都維爾紐斯的工作人員9日在俄羅斯大使館外展示「烏克蘭英雄街」的路牌。（法新社）

2022/03/11 20:03

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼美國華府的俄羅斯大使館外的街道被抗議人士自行以烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）命名後，許多歐洲大城也跟進更改當地的俄羅斯大使館所在或附近的街道、廣場與十字路口的名稱，藉此力挺遭俄羅斯入侵的烏克蘭。

歐洲與全球各地的俄羅斯大使館在俄烏戰爭爆發後成為抗議焦點，如今還要面臨所在街區的改名潮。挪威首都奧斯陸的俄羅斯大使館前的無名十字路口，8日獲當地議會通過更名為烏克蘭廣場（Ukrainas Plass, Ukraine's Square）。該大使館所在的弗朗納區（Frogner）的民代瓦拉克（Tore Walaker）說，他們要藉此表明俄羅斯入侵烏克蘭此舉令人完全無法接受；該區議會議長萊伊（Jens Jorgen Lie）也說，俄國大使館的工作人員以後每天上班都得經過一面寫著此處是烏克蘭廣場的路牌；更名雖無法停止戰爭，「但我們盡可能做到我們該做的。」

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在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius），通往俄羅斯大使館的一條無名街道9日已被正式命名為「烏克蘭英雄街」（Ukrainian Heroes Street），市長希馬修斯（Remigijus Simasius）還放話說，若不使用此名，大使館恐怕會收不到信。阿爾巴尼亞首都地拉那（Tirana）的俄羅斯大使館所在的街區，已被命名為「自由烏克蘭」（Free Ukraine）；至於拉脫維亞首都里加（Riga）的俄羅斯大使館，如今座落在「烏克蘭獨立街」（Ukraine Independence Street）上。

丹麥首都哥本哈根的市議員下週將討論把俄羅斯大使館所在的街道，從克里斯蒂安尼亞門（Kristianiagade，克里斯蒂安尼亞是奧斯陸舊名）更名為烏克蘭門（Ukrainegade）。此外，英國國會議員也遊說要將倫敦的俄羅斯大使館所在的街名，更改為澤倫斯基大道（Zelensky Avenue），揚言不放過任何能羞辱下令入侵烏克蘭的俄羅斯總統普廷的機會。

工作人員在立陶宛首都維爾紐斯的俄羅斯大使館外安裝「烏克蘭英雄街」的路牌。（法新社）

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