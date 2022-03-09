禁運會怎樣？外媒分析全球對俄能源依賴、停供能否找到替代品

美國、英國與歐盟宣布將限制俄羅斯能源進口，進一步制裁俄羅斯進犯烏克蘭。（美聯社）

2022/03/09 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國、英國與歐盟宣布將限制俄羅斯能源進口，進一步制裁俄羅斯進犯烏克蘭。外媒也分析全球對於俄國石油、天然氣的依賴程度，以及停供後果、是否能找到替代能源。

《BBC》報導，俄羅斯先前警告，若實施石油禁令，俄羅斯將切斷供應歐洲國家天然氣，但在烏克蘭呼籲擴大制裁後，美國宣布禁止俄羅斯石油、天然氣與煤炭進口。英國也將於年底前逐步停止進口俄羅斯石油，歐盟則是計畫將天然氣進口減量3分之2。

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報導指出，俄羅斯是世界第3大石油生產國，僅次於美國跟沙烏地阿拉伯。每天出口約500萬桶原油中，過半銷往歐洲，美國對俄羅斯依賴程度較低。

天然氣的部分，報導提到，歐盟天然氣進口4成來自俄羅斯，若停供恐導致要價不斐的暖氣費漲更兇，義大利、德國衝擊尤甚。歐洲雖可轉向卡達、阿爾及利亞和奈及利亞等進口，但要快速擴產有障礙。另，英國僅5%天然氣由俄羅斯供應，美國則是不進口。不過，美英能源價格仍會受到供應短缺連鎖效應影響。

報導指出，能源政策分析師麥克威廉斯（Ben McWilliams）認為，要找到替代天然氣更難，「因為我們擁有將俄羅斯天然氣輸送到歐洲的大型管道」。歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel ）推估，若俄羅斯停供歐洲天然氣，歐洲可能會從美國進口更多液態天然氣。研究分析師塔可利亞皮特拉（Simone Tagliapietra）說，若要使用可再生能源需要時間，不是短期解方，燃煤發電是可能應急選項。

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