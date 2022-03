聲援烏克蘭 男子開卡車「倒車撞入」俄駐愛爾蘭大使館

2022/03/09 12:56

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後,引發全球民眾也紛紛上街抗議。愛爾蘭近日1名男子為了表達對俄軍的不滿,開卡車撞入俄羅斯駐都柏林(Dublin)大使館的大門,當地警方接獲報案緊急抵達現場後逮捕男子,對此俄羅斯大使館表示,男子公然違反《維也納外交關係公約》,目前正與爾蘭外交部連繫中。

綜合外媒報導,男子威斯利(Desmond Wisley)於7日下午1點30分左右開著卡車前往俄羅斯駐都柏林(Dublin)大使館,接著緩慢地倒車撞入大使館的大門,表達對於俄軍暴行的不滿。

公開畫面可見,威斯利撞進大門後,接著走下車並對週圍的抗議人士發傳單,他說「我希望俄羅斯大使館同仁離開愛爾蘭,回去沒有自由的地方,我已盡了自己一份力量,愛爾蘭應該站出來支持烏克蘭,我們必須做點什麼,而非舒適地躺在家中的沙發上」。

報導指出,當地警方獲報後緊急抵達現場,指控威斯利危險駕駛和刑事損害等罪名為由逮捕,目前拘禁中。

俄羅斯駐都柏林大使館對此回應,「強烈譴責此種針對和平外交使團的瘋狂行徑」,且威斯利違反《維也納外交關係公約》中的第22條規範,目前正與愛爾蘭外交部聯繫中,同時要求愛爾蘭當局保護大使館內的工作人員與其家屬的人身安全。

Desmond Wisley has breached the gates of the Russian Embassy in #Dublin. He was overcome after seeing photos of the family killed in Irpin. pic.twitter.com/8SMbZIYxK0