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    聲援烏克蘭 男子開卡車「倒車撞入」俄駐愛爾蘭大使館

    男子威斯利於7日下午開卡車撞入俄羅斯駐都柏林大使館的大門，表達對於俄軍暴行的不滿。（路透）

    男子威斯利於7日下午開卡車撞入俄羅斯駐都柏林大使館的大門，表達對於俄軍暴行的不滿。（路透）

    2022/03/09 12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，引發全球民眾也紛紛上街抗議。愛爾蘭近日1名男子為了表達對俄軍的不滿，開卡車撞入俄羅斯駐都柏林（Dublin）大使館的大門，當地警方接獲報案緊急抵達現場後逮捕男子，對此俄羅斯大使館表示，男子公然違反《維也納外交關係公約》，目前正與爾蘭外交部連繫中。

    綜合外媒報導，男子威斯利（Desmond Wisley）於7日下午1點30分左右開著卡車前往俄羅斯駐都柏林（Dublin）大使館，接著緩慢地倒車撞入大使館的大門，表達對於俄軍暴行的不滿。

    公開畫面可見，威斯利撞進大門後，接著走下車並對週圍的抗議人士發傳單，他說「我希望俄羅斯大使館同仁離開愛爾蘭，回去沒有自由的地方，我已盡了自己一份力量，愛爾蘭應該站出來支持烏克蘭，我們必須做點什麼，而非舒適地躺在家中的沙發上」。

    報導指出，當地警方獲報後緊急抵達現場，指控威斯利危險駕駛和刑事損害等罪名為由逮捕，目前拘禁中。

    俄羅斯駐都柏林大使館對此回應，「強烈譴責此種針對和平外交使團的瘋狂行徑」，且威斯利違反《維也納外交關係公約》中的第22條規範，目前正與愛爾蘭外交部聯繫中，同時要求愛爾蘭當局保護大使館內的工作人員與其家屬的人身安全。

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