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    俄軍持續包圍基輔 美智庫：最快未來24小時內發動攻擊

    「戰爭研究所」公佈最新烏俄戰況。（圖擷取自ISW）

    「戰爭研究所」公佈最新烏俄戰況。（圖擷取自ISW）

    2022/03/09 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭截至3月9日為止已14日，華府智庫「戰爭研究所」（ISW）公佈截至美東時間3月8日下午3點（烏克蘭時間8日晚間10點）為止的最新烏俄戰況，表示俄軍準備在基輔東部及西部郊區，在未來24至96小時內對首都發動進攻，南線俄軍持續朝敖德薩（Odessa）及札波羅熱（Zaporizhzhia）。

    ISW指出，俄軍在基輔周邊的行動目標依然是從西北、西、東包圍，俄軍持續為了未來幾天可能發起的大型攻勢準備，俄軍圍困布查（Bucha）、霍斯托梅（Hostomel），阻止民眾離開，同時切斷居民的食物、燃料及必需品供給。烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，在進攻基輔的軍力中，出現了車臣戰士、憲兵部隊「俄羅斯聯邦國家近衛軍」（Rosgvardiya）及部分傭兵，必須特別注意。

    ISW表示，俄軍試圖持續包圍位於基輔東北方、靠近邊境的切爾尼戈夫（Chernihiv）及蘇梅（Sumy），但俄軍分散兵力，持續向基輔前進，最靠近基輔東郊的俄軍已來到布羅瓦利（Brovary），距離基輔僅有12公里。但ISW分析，由於俄軍在尚未占領蘇梅和切爾尼戈夫的狀況下就將部隊分兵、推進至基輔近郊，補給線一旦拉長，就容易被烏軍突襲。

    在東北大城哈爾科夫（Kharkiv）方面，ISW指出，烏軍擊退多股俄軍勢力，部分俄軍損失慘重，必須返回俄國邊境的別爾哥羅德（Belgorod）整補。

    在南線俄軍部分，俄軍分為東、西、北三方向分兵進攻。向東進攻的俄軍持續包圍馬立波（Mariupol），並加強攻城力度。另一股俄軍兵力持續往北，朝聶伯河畔的札波羅熱推進，ISW估算，朝札波羅熱推進的俄軍共有3個營級戰術群（BTG），但考慮到札波羅熱人口多達75萬，俄軍不太可能以3個營級戰術群的軍力包圍或攻下札波羅熱。

    另外，俄軍也持續西行，試圖對尼古拉耶夫發起進攻，不過ISW推測，俄軍或許會繞過尼古拉耶夫，越過南布格河後向西進攻敖德薩。

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