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    協助烏克蘭抵抗俄軍侵略 前喬治亞防長率眾參加國際義勇軍

    奧克魯阿什維利（後排左三）率領喬治亞志願軍前往烏克蘭參戰。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊twitter）

    奧克魯阿什維利（後排左三）率領喬治亞志願軍前往烏克蘭參戰。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊twitter）

    2022/03/09 09:47

    〔即時新聞／綜合報導〕為了抵抗俄羅斯侵略，烏克蘭總統澤倫斯基日前號召全球有志者，一同保衛烏克蘭，首波1.6萬名國際義勇軍已在近日抵達烏克蘭。而義勇軍中也不乏政治人物參與，除了拉脫維亞國會議員朱拉斯（Juris Jurass）加入以外，喬治亞的前國防部長奧克魯阿什維利（Irakli Okruashvili）前往烏克蘭參戰。

    烏克蘭武裝部隊在官方推特宣布，前喬治亞國防部長奧克魯阿什維利率領喬治亞志願者抵達烏克蘭，一同協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵者。

    從烏克蘭武裝部隊貼出的照片可看出，身穿迷彩服的奧克魯阿什維利手上抱著NLAW反戰車飛彈的外箱，另一張照片則和全副武裝的喬治亞志願軍們合影。

    奧克魯阿什維利曾在前喬治亞總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）任內擔任多項重要職務，包括在2004年12月17日至2006年11月10日擔任國防部長。奧克魯阿什維利在2007年因公開批評薩卡希維利，被迫流亡海外。

    在2008年喬治亞與俄羅斯因南奧塞梯及阿布哈茲兩地主權發生戰爭後，奧克魯阿什維利接受外媒訪問透露，他在擔任國防部長期間，薩卡希維利就曾與他討論奪回南奧塞梯及阿布哈茲兩地的計畫，但薩卡希維利「執行不力」。

    奧克魯阿什維利手上抱著NLAW反戰車飛彈的外箱。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊twitter）

    奧克魯阿什維利手上抱著NLAW反戰車飛彈的外箱。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊twitter）

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