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    「他們說需要一名狙擊手」 加拿大狙神入境烏克蘭抗俄

    加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）響應澤倫斯基號召，日前已經入境烏克蘭，在對抗俄羅斯中貢獻己力。（圖擷自推特）

    加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）響應澤倫斯基號召，日前已經入境烏克蘭，在對抗俄羅斯中貢獻己力。（圖擷自推特）

    2022/03/09 10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前號召外籍人士赴烏組志願軍抗俄，獲得熱烈反響，有來自全球52國2萬名志願者申請參戰，其中加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）也響應，日前已經入境烏克蘭，在對抗俄羅斯中貢獻己力。

    綜合加拿大媒體報導，前加拿大第二十二皇家軍團（Royal 22nd Regiment）菁英狙擊手「瓦力」響應烏克蘭號召，前往助戰，日前他與另外3名加拿大退役士兵由波蘭入境烏克蘭，在越境後收到烏克蘭人熱烈歡迎，雙方擁抱、握手 。

    「瓦力」在2009到2011年間兩度部署到阿富汗擔任加拿大武裝部隊的狙擊手，2015年他還曾在伊拉克與伊斯蘭國作戰，退役後成為一名電腦工程師，不過烏克蘭戰爭爆發後，已經40歲的他再度走上前線，他表示：「有人告訴我，他們需要一名狙擊手，我就像一個聽到警報響起的消防員」，強調「我必須提供幫助，因為這裡有人被轟炸只是因為他們想成為歐洲人而不是俄羅斯人。」

    但是與在阿富汗以及伊拉克服役不同，這次「瓦力」已有妻子與1名剛出生的兒子，婦烏克蘭前線，意味將錯過本週兒子滿周歲的日子，儘管他妻子表示反對，但妻子也知道：「如果我不讓他走，我會毀了他，這就像把他關進監獄一樣。」

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