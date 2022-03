「他們說需要一名狙擊手」 加拿大狙神入境烏克蘭抗俄

2022/03/09 10:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)日前號召外籍人士赴烏組志願軍抗俄,獲得熱烈反響,有來自全球52國2萬名志願者申請參戰,其中加拿大菁英狙擊手「瓦力」(Wali)也響應,日前已經入境烏克蘭,在對抗俄羅斯中貢獻己力。

綜合加拿大媒體報導,前加拿大第二十二皇家軍團(Royal 22nd Regiment)菁英狙擊手「瓦力」響應烏克蘭號召,前往助戰,日前他與另外3名加拿大退役士兵由波蘭入境烏克蘭,在越境後收到烏克蘭人熱烈歡迎,雙方擁抱、握手 。

「瓦力」在2009到2011年間兩度部署到阿富汗擔任加拿大武裝部隊的狙擊手,2015年他還曾在伊拉克與伊斯蘭國作戰,退役後成為一名電腦工程師,不過烏克蘭戰爭爆發後,已經40歲的他再度走上前線,他表示:「有人告訴我,他們需要一名狙擊手,我就像一個聽到警報響起的消防員」,強調「我必須提供幫助,因為這裡有人被轟炸只是因為他們想成為歐洲人而不是俄羅斯人。」

但是與在阿富汗以及伊拉克服役不同,這次「瓦力」已有妻子與1名剛出生的兒子,婦烏克蘭前線,意味將錯過本週兒子滿周歲的日子,儘管他妻子表示反對,但妻子也知道:「如果我不讓他走,我會毀了他,這就像把他關進監獄一樣。」

One of the world’s best snipers has arrived in Ukraine.



The French-Canadian “Wali” from the Royal Canadian 22e Régiment made his reputation during tours in Afghanistan, Syria and Iraq



He fought in the same Canadian unit as the sniper with the world’s longest kill (3.5 km)



???????????????? pic.twitter.com/iWOZiyUXpC