入侵烏克蘭陷膠著 專家分析指這狀況「普廷恐動用核武」

俄羅斯將核武納入戰爭理論，並認同實際使用帶來的戰略價值。（美聯社）

2022/03/09 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進展遠不如預期，俄國總統普廷手握核武，其意向格外受到注目，有外媒刊文統整多名專家近期觀點，分析普廷「按下核武按鈕」的機率有多高。

《美國之音》刊文指出，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）8日在眾院情報委員會的一次聽證會上表示，俄烏局勢存在升級的可能，其中普廷公開的「核武威脅」是阻止美國和北約參與戰爭及對烏克蘭提供額外支持的一部分，更像是對外傳遞訊息，而非對美國的直接威脅。

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文章引述美國安會前資深官員希爾（Fiona Hill）的說法，有鑑於普廷過往已多次使用武器級放射性核物質進行跨境暗殺，即使這意味著必然發生的擴散性核汙染，她因而認為，普廷將會使用核武，且第3次世界大戰已迫在眉睫。

美國防部前核威懾政策顧問、喬治城大學國際關係教授克魯尼格（Matthew Kroenig）受訪時直言，普廷直接訴諸核武的可能性不大，但後者若感到烏克蘭戰爭即將失敗，或是自身統治權不保，便可能發動戰術核武進攻。

美國傳統基金會核威懾和導彈防禦政策分析師蓋勒（Patty-Jane Geller）則認為，後冷戰時期美俄雙方對核武的不同理解，讓這次的烏克蘭戰爭具有警鐘作用。

蓋勒表示，美國通常將核武視為冷戰的遺跡，一旦使用將沒有贏家，核戰永遠不該上演，但俄羅斯卻將核武納入戰爭理論，並認同實際使用帶來的戰略價值。

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