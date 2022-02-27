普廷搬出「核武」威脅 美駐聯合國大使：完全無法接受

美駐聯大使湯瑪斯—葛林斐德（見圖）27日受訪表示，俄總統普廷稍早下令俄軍「核威懾部隊」進入高戒備狀態，行徑已令人完全無法接受，必須用最強力的方式根除其行動。（美聯社檔案照）

2022/02/27 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稍早下令俄軍「核威懾部隊」進入高戒備狀態，對此，美駐聯大使湯瑪斯—葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今（27）日受訪表示，普廷行徑已令人完全無法接受，必須用最強力的方式根除其行動。

綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭進入第4日，雙方雖已同意談判，但俄羅斯總統普廷今（27）日稍早卻在俄國電視轉播上，下令國防部將包含核武部隊在內的「俄軍威懾部隊」（Russian Army Deterrence Force）設為「高戒備」待命狀態。

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對此，美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德受訪時表示，普廷的行徑已經到了「令人完全無法接受」的地步。她說：「普廷擴大戰爭的行徑已令人完全無法接受，我們必須用最強力的手段根除他的動作。」

但針對烏俄即將到來的談判，湯瑪斯—葛林斐德也表示，美國一再強調循外交途徑解決的可能方式，而讓俄羅斯上談判桌就是其中一種。

當被問到願意上談判桌是否為俄羅斯釋出善意的行為？湯瑪斯—葛林斐德並沒有給予正面答覆，她說：「我不能知道俄羅斯、普廷腦袋裡在想甚麼，或是他們的邏輯在哪，所以就讓我們看看談判結果如何。」

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