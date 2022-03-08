普廷快攻基輔夢碎 烏克蘭何以能阻撓俄軍挺進？

武裝平民和各種準軍事團體的成員組成的領土防禦部隊成員，在烏克蘭基輔的一個檢查站堅守陣地，以保衛基輔免受俄羅斯入侵。（歐新社）

2022/03/08 19:41

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭近2週，俄國總統普廷仍堅持既有目標，戰事前景未明。但烏方部隊設法擋下敵軍攻勢，抵抗能力已獲西方盟邦讚揚，以下是法新社整理烏克蘭能以小搏大的5個理由。

● 整軍經武

2014年，俄國發起閃電行動併吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），親俄分離主義分子開始橫行於烏東部分地區，隨後烏克蘭在西方支援下，實質強化自身武裝力量。

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北大西洋公約組織（NATO）與基輔政府在2016年展開烏克蘭特種部隊訓練計畫，如今部隊2000名成員得以協助平民志願作戰。

美國喬治城大學（Georgetown University）兼任副教授倫登（Douglas London）表示：「為抵抗俄國占領，烏克蘭過去8年一直在規劃、訓練和整備。」

身為中央情報局（CIA）資深成員的倫登在「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊寫道，烏克蘭瞭解，美國與北約不會在戰場上伸出援手，把戰略擺在「消耗莫斯科，好讓占領行動難以維持」。

● 地主優勢

莫斯科當局曾在蘇聯時期控制這塊區域，但現在仰仗當年對此地的熟悉度，似乎低估了烏克蘭部隊的地主優勢，其中包括熟知地形─尤其每年此時路上可能泥濘不堪，以及當地人拿起武器對抗來犯部隊的能力。

美國國際安全事務學院（College of International Security Affairs）教授梅瑞迪斯（Spencer Meredith）說，在這類非正規作戰情境中，弱勢一方可以盡可能發揮相較於強大對手的優勢，包括「地形優勢、在地知識和社會連結」等。

如果俄軍試圖滲透基輔之類的城市，發展都市戰，將會面臨更強大挑戰。

法國軍界匿名消息人士說：「那樣一來一切將改變。俄國人會在每個街角、一棟棟建築碰上麻煩。」

● 團結一心

當俄軍進入首都周邊區域，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）雖然性命堪憂，仍留在基輔。在他領導下，烏克蘭人展現出面對逆境的最大韌性。

尋常老百姓志願上前線，而他們常常是在確保家人安全前往烏克蘭西部或國外後才參戰。

網路上流傳的影片顯示，有平民百姓投入製作汽油彈，還有農民拖走俄軍硬體裝備。

法國退役上校哥雅（Michel Goya）表示，烏克蘭「別無選擇，只能透過快速訓練義勇軍和使用輕型武器，來進一步增強消耗戰的戰力」。

● 戰略錯誤

軍事分析家表示，俄國在2月24日發動入侵後的頭幾天犯下戰略錯誤，初期階段派出太少地面部隊，且未能讓地面與空中部隊協同行動。看來莫斯科原本預期，幾天內就能達成軍事上成功。

美國海軍分析中心（Center for Naval Analyses）俄羅斯研究計畫主任考夫曼（Michael Kofman）說：「他們最初以為非常快就能讓部隊進入首都基輔…但他們很早就受挫。」

考夫曼表示：「這種假設很荒謬…你怎麼能在3天內拿下基輔？俄軍現在已做調整，試圖以聯合兵種作戰來處理。」

● 心理恐懼

俄國最近幾週在烏克蘭邊界附近部署數以萬計的兵力，讓全世界警鈴大作。

然而很有可能，這些軍人中幾乎沒人知道就要被送進鄰國打仗，而且當地居民同為斯拉夫人，還有許多人的母語是俄語。

俄軍傷亡慘重也無助士氣，根據法軍消息人士，死者至少包括一名少將，那是俄軍高層覺得必須赴前線視察的跡象。

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）非駐所高級研究員佩平斯基（Thomas Pepinsky）說，目前為止的證據顯示，隨著入侵者深入國內，烏克蘭對待俄國戰俘的態度可能愈來愈嚴厲。

他表示：「如果俄國人緊張、失眠、容易反應過度，烏克蘭的抵抗會最有效。」

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